مصادر: ارتفاع إنفاق الأفراد على التأمين الصحي بنسبة 8%

تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مُطَّلِعَة تراجع معدل إنفاق الأَفْرَاد على تأمين مركباتهم بنسبة 3 في المائة، في حين ارْتَفَعَ على التأمين الصحي بنسبة 7 في المائة، كما استحوذ كل من التأمين الصحي وتأمين المركبات بالسعودية على نحو 82.1 في المائة من إِجْمَالي عمليات شركات التأمين في الربع الثالث 2017 بانخفاض قدره نقطتان، حيث كانت النسبة تبلغ 85.3 في المائة في نفس الفترة من العام السابق 2016.

وأَوْضَحَ تقرير استند إلى القوائم المالية المفصلة لشركات التأمين المدرجة أَسْهمها في سوق الأسهم في المملكة، تراجع نسبة استحواذ كل من قِطَاعَي الصحي والمركبات بالسعودية من إِجْمَالي الإنفاق الكلي على التأمين، يعود إلى تراجع إنفاق الأَفْرَاد على تأمين المركبات.

وبلغ إِجْمَالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الثالث من العام الْجَارِي 2017 نحو 8.3 مليار ريال مُقَارَنَةً بـ 7.7 مليار ريال في الربع الثالث من العام السابق مسجلاً نُمُوّاً نسبته 8.2 في المائة بما يعادل 627.5 مليون ريال، ويعرف إِجْمَالي الأقساط المكتتبة بقيمة إنفاق الأَفْرَاد على التأمين بالسعودية.

وأَضَافَ التقرير أن القطاع الصحي هو أكثر القطاعات التي أنفق عليها الأَفْرَاد في السعودية للتأمين عليه، حيث استحوذ القطاع على نحو 55.2 في المائة من إِجْمَالي إنفاق الأَفْرَاد على التأمين بأنواعه في السعودية (إِجْمَالي الأقساط المكتتبة)، ولم تتغير النسبة مُقَارَنَةً بنهاية الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت قيمة إِجْمَالي الأقساط المكتتبة للقطاع الصحي في السعودية في الربع الثالث 2017 نحو 4.6 مليار ريال مُقَارَنَةً بـ 4.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بارْتِفَاع 8 في المائة.

أما قطاع المركبات، فقد تراجع معدل إنفاق الأَفْرَاد على تأمين مركباتهم بنسبة 3 في المائة من 2.3 مليار ريال في الربع الثالث 2016 إلى 2.2 مليار ريال في الربع الثالث 2017، لتتراجع نسبة استحواذ إِجْمَالي الأقساط المكتتبة لقطاع المركبات إلى 26.9 في المائة بنهاية الربع الثالث 2017 مُقَارَنَةً بـ 30.1 في المائة بنهاية الربع الثالث 2016.

فيما استحوذت بقية القطاعات الأُخْرَى، أو إنفاق الأَفْرَاد على أنواع التأمين الأُخْرَى على نحو 17.9 في المائة من مجموع إنفاق الأَفْرَاد على التأمين في السعودية بشكل عام، حيث بلغت قيمة الأقساط المكتتبة لبقية القطاعات الأُخْرَى في الربع الثالث 2017 نحو 1.5 مليار ريال، مُقَارَنَةً بـ1.1 مليار ريال بارْتِفَاع نسبته 24 في المائة.

وعلى صعيد متصل، بلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الْجَارِي نحو 877 ريالاً، مُقَارَنَةً بـ 896 رِيَالاً خلال نفس الفترة من عام 2016، مسجلاً نسبة تراجع قدرها 2.5 في المائة مَا يعادل 20 ريالاً، وَفْقَاً لـ”الاقتصادية”.

فيما بلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمين خلال الربع الثالث من العام الْجَارِي نحو 255 ريالاً، مُقَارَنَةً بـ 242 رِيَالاً للربع المماثل من العام الماضي، مسجلاً نُمُوّاً نسبته 5.3 في المائة بما يعادل 13 ريالاً.