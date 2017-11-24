الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

ترشيحاتنا

ولي العهد: من المضحك وصف الحملة ضد الفساد بأنها محاولة للإمساك بالسلطة

ولي العهد: من المضحك وصف الحملة ضد الفساد بأنها محاولة للإمساك بالسلطة

«المساحة الجيولوجية» تنفي وجود بركان بالنماص وتكشف حقيقة المقطع المتداول

«المساحة الجيولوجية» تنفي وجود بركان بالنماص وتكشف حقيقة المقطع المتداول

أول فيديو من داخل فندق «ريتز كارلتون» مكان توقيف أشهر المتّهمين بقضايا الفساد

أول فيديو من داخل فندق «ريتز كارلتون» مكان توقيف أشهر المتّهمين بقضايا الفساد

إطلاق خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية

إطلاق خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية

مصادر: ارتفاع إنفاق الأفراد على التأمين الصحي بنسبة 8%

مصادر: ارتفاع إنفاق الأفراد على التأمين الصحي بنسبة 8%
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مُطَّلِعَة تراجع معدل إنفاق الأَفْرَاد على تأمين مركباتهم بنسبة 3 في المائة، في حين ارْتَفَعَ على التأمين الصحي بنسبة 7 في المائة، كما استحوذ كل من التأمين الصحي وتأمين المركبات بالسعودية على نحو 82.1 في المائة من إِجْمَالي عمليات شركات التأمين في الربع الثالث 2017 بانخفاض قدره نقطتان، حيث كانت النسبة تبلغ 85.3 في المائة في نفس الفترة من العام السابق 2016.

وأَوْضَحَ تقرير استند إلى القوائم المالية المفصلة لشركات التأمين المدرجة أَسْهمها في سوق الأسهم في المملكة، تراجع نسبة استحواذ كل من قِطَاعَي الصحي والمركبات بالسعودية من إِجْمَالي الإنفاق الكلي على التأمين، يعود إلى تراجع إنفاق الأَفْرَاد على تأمين المركبات.

وبلغ إِجْمَالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الثالث من العام الْجَارِي 2017 نحو 8.3 مليار ريال مُقَارَنَةً بـ 7.7 مليار ريال في الربع الثالث من العام السابق مسجلاً نُمُوّاً نسبته 8.2 في المائة بما يعادل 627.5 مليون ريال، ويعرف إِجْمَالي الأقساط المكتتبة بقيمة إنفاق الأَفْرَاد على التأمين بالسعودية.

وأَضَافَ التقرير أن القطاع الصحي هو أكثر القطاعات التي أنفق عليها الأَفْرَاد في السعودية للتأمين عليه، حيث استحوذ القطاع على نحو 55.2 في المائة من إِجْمَالي إنفاق الأَفْرَاد على التأمين بأنواعه في السعودية (إِجْمَالي الأقساط المكتتبة)، ولم تتغير النسبة مُقَارَنَةً بنهاية الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت قيمة إِجْمَالي الأقساط المكتتبة للقطاع الصحي في السعودية في الربع الثالث 2017 نحو 4.6 مليار ريال مُقَارَنَةً بـ 4.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بارْتِفَاع 8 في المائة.

أما قطاع المركبات، فقد تراجع معدل إنفاق الأَفْرَاد على تأمين مركباتهم بنسبة 3 في المائة من 2.3 مليار ريال في الربع الثالث 2016 إلى 2.2 مليار ريال في الربع الثالث 2017، لتتراجع نسبة استحواذ إِجْمَالي الأقساط المكتتبة لقطاع المركبات إلى 26.9 في المائة بنهاية الربع الثالث 2017 مُقَارَنَةً بـ 30.1 في المائة بنهاية الربع الثالث 2016.

فيما استحوذت بقية القطاعات الأُخْرَى، أو إنفاق الأَفْرَاد على أنواع التأمين الأُخْرَى على نحو 17.9 في المائة من مجموع إنفاق الأَفْرَاد على التأمين في السعودية بشكل عام، حيث بلغت قيمة الأقساط المكتتبة لبقية القطاعات الأُخْرَى في الربع الثالث 2017 نحو 1.5 مليار ريال، مُقَارَنَةً بـ1.1 مليار ريال بارْتِفَاع نسبته 24 في المائة.

وعلى صعيد متصل، بلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الْجَارِي نحو 877 ريالاً، مُقَارَنَةً بـ 896 رِيَالاً خلال نفس الفترة من عام 2016، مسجلاً نسبة تراجع قدرها 2.5 في المائة مَا يعادل 20 ريالاً، وَفْقَاً لـ”الاقتصادية”.

فيما بلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمين خلال الربع الثالث من العام الْجَارِي نحو 255 ريالاً، مُقَارَنَةً بـ 242 رِيَالاً للربع المماثل من العام الماضي، مسجلاً نُمُوّاً نسبته 5.3 في المائة بما يعادل 13 ريالاً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرّف على الهيكلة الجديدة لقطاع توزيع المياه في المملكة

تعرّف على الهيكلة الجديدة لقطاع توزيع المياه في المملكة

تقرير إحصائي: 65.4% من منشآت القطاع الخاص مهتمة بالتجارة والبناء

تقرير إحصائي: 65.4% من منشآت القطاع الخاص مهتمة بالتجارة والبناء

جهاز ذكي على شكل صخرة يعمل على تأمين حدود المملكة

جهاز ذكي على شكل صخرة يعمل على تأمين حدود المملكة

وقفة احتجاجية في باكستان تنديداً بتقرير الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في اليمن

وقفة احتجاجية في باكستان تنديداً بتقرير الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في اليمن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها
تقارير وحوارات

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها

المزيد
«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>