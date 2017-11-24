224 مليار ريال مدفوعات سداد المواطنين في عام

تواصل – الرياض:

بلغ إِجْمَالي العمليات المنفذة في نظام سداد للمدفوعات خلال العام الماضي 2016 نحو 190.1 مليون عملية، بقيمة إِجْمَالية بلغت 224.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 172.4 مليون عملية بقيمة بلغت نحو 210.3 مليار ريال في نهاية العام السابق؛ أَي بارْتِفَاع نسبته 23%، وَفْقَاً لـ”الوطن”.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن عدد المفوترين المرتبطين بنظام سداد بلغ حتى نهاية العام نفسه 148 مفوتراً من قطاعات مختلفة منها: الكهرباء، والمياه، والاتصالات، وشركات الطيران، والتأمين، وبطاقات الائتمان وغيرها، وقد وصل عدد المصارف المرتبطة مع نظام سداد 17 مصرفاً، وَتَمَّ الاتفاق مع ثلاثة مصارف أُخْرَى للارتباط بالنظام.

وقَالَتْ المؤسسة: إن عمليات المشتقات المالية في المملكة عام 2016 انخفضت بنحو 228.0 مليار ريال؛ أَي بنسبة 15.2%، لتبلغ 1.276.5 مليار ريال مقارنة بنحو 1.503.6 مليار ريال في نهاية العام السابق.

وشكلت المشتقات المالية في نهاية العام نفسه نسبة 67.2% من الحسابات النظامية «خارج المركز المالي الموحد»، مقارنة بنحو 67.5% في نهاية عام 2015.