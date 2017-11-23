خلال 24 ساعة.. ضبط 1905 مخالفين من جنسيات مختلفة في الرياض (صور)

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قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، “ضبطت قوات الطوارئ الخاصة وعدد من المنظمات الحقوقية والعدلية، خلال 24 ساعة، 1091 مخالفاً من عدة جنسيات بمدينة الرياض شملت أحياء: (الغرابي والعمل)، و814 مخالفاً في بقية المحافظات بإجمالي 1905 مخالفين”.

وأضاف، أن الجهود الميدانية المشتركة أثمرت عن تسجيل 123 مخالفة وإغلاق 24 منشأة مخالفة لأنظمة وزارة العمل، ومصادرة 182 عبوة مبيد محظورة، و54 عبوة مبيد منتهية الصلاحية، و121 عبوة مبيد مغشوشة، ومصادرة 48 طن من الحطب المحلي المحظور بيعه، وتسجيل 10 مخالفات لعيادات بيطرية، ومصادرة 35000 ملصق وأغلفة عطور تستخدم لغرض الغش التجاري، ومصادرة 490 بطارية مركبة مغشوشة، ومصادرة 670 عبوة هواتف محمولة مقلدة، ومصادرة 390 توصيلة كهربائية مخالفة للمواصفات، وضبط 10 أشخاص متستر عليهم يعملون لحسابهم الخاص.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية المشاركة تمكنت من ضبط مركبة مسروقة، و4 متهمين في سرقة أجهزة إلكترونية، و3 أشخاص بحوزتهم مبلغ 80 ألف ريال, وبسماع أقوالهم أقروا بسرقة مبلغ 150 ألف ريال وتطابقت أقوالهم مع ما هو مقيد في سجل البلاغات لدى أحد أقسام الشرط في العاصمة، وتم التحفظ عليهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وأشار إلى أنه ضبط 185 حالة تسول، وضبط 10 حراس أمن غير سعوديين، وتسجيل 5258 مخالفة مرورية، وحجز 37 دراجة نارية، وحجز 32 مركبة مخالفة لأنظمة المرور، وضبط 5 مكاتب خدمات مخالفة.

وأكد أنه جرى تسليم جميع المخالفين لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة؛ تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص، الجدير بالذكر أن الحملة مستمرة حتى تحقق الأهداف المنشودة.