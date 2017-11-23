الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

ترشيحاتنا

«المساحة الجيولوجية» تنفي وجود بركان بالنماص وتكشف حقيقة المقطع المتداول

«المساحة الجيولوجية» تنفي وجود بركان بالنماص وتكشف حقيقة المقطع المتداول

أول فيديو من داخل فندق «ريتز كارلتون» مكان توقيف أشهر المتّهمين بقضايا الفساد

أول فيديو من داخل فندق «ريتز كارلتون» مكان توقيف أشهر المتّهمين بقضايا الفساد

إطلاق خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية

إطلاق خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية

رمياً بالرصاص.. الإمارات تعدم قاتل ومغتصب الطفل الأردني «عبيدة»

رمياً بالرصاص.. الإمارات تعدم قاتل ومغتصب الطفل الأردني «عبيدة»

خلال 24 ساعة.. ضبط 1905 مخالفين من جنسيات مختلفة في الرياض (صور)

خلال 24 ساعة.. ضبط 1905 مخالفين من جنسيات مختلفة في الرياض (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، “ضبطت قوات الطوارئ الخاصة وعدد من المنظمات الحقوقية والعدلية، خلال 24 ساعة، 1091 مخالفاً من عدة جنسيات بمدينة الرياض شملت أحياء: (الغرابي والعمل)، و814 مخالفاً في بقية المحافظات بإجمالي 1905 مخالفين”.

وأضاف، أن الجهود الميدانية المشتركة أثمرت عن تسجيل 123 مخالفة وإغلاق 24 منشأة مخالفة لأنظمة وزارة العمل، ومصادرة 182 عبوة مبيد محظورة، و54 عبوة مبيد منتهية الصلاحية، و121 عبوة مبيد مغشوشة، ومصادرة 48 طن من الحطب المحلي المحظور بيعه، وتسجيل 10 مخالفات لعيادات بيطرية، ومصادرة 35000 ملصق وأغلفة عطور تستخدم لغرض الغش التجاري، ومصادرة 490  بطارية مركبة مغشوشة، ومصادرة 670 عبوة هواتف محمولة مقلدة، ومصادرة 390 توصيلة كهربائية مخالفة للمواصفات، وضبط 10 أشخاص متستر عليهم يعملون لحسابهم الخاص.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية المشاركة تمكنت من ضبط مركبة مسروقة، و4 متهمين في سرقة أجهزة إلكترونية، و3 أشخاص بحوزتهم مبلغ 80 ألف ريال, وبسماع أقوالهم أقروا بسرقة مبلغ 150 ألف ريال وتطابقت أقوالهم مع ما هو مقيد في سجل البلاغات لدى أحد أقسام الشرط في العاصمة، وتم التحفظ عليهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وأشار إلى أنه ضبط 185 حالة تسول، وضبط 10 حراس أمن غير سعوديين، وتسجيل 5258 مخالفة مرورية، وحجز 37 دراجة نارية، وحجز 32 مركبة مخالفة لأنظمة المرور، وضبط 5 مكاتب خدمات مخالفة.

وأكد أنه جرى تسليم جميع المخالفين لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة؛ تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص، الجدير بالذكر أن الحملة مستمرة حتى تحقق الأهداف المنشودة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الخرج».. مصادرة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وضبط مخالفين

«الخرج».. مصادرة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وضبط مخالفين

ضبط 80 مخالفاً وإزالة أسواق عشوائية بمكة (صور)

ضبط 80 مخالفاً وإزالة أسواق عشوائية بمكة (صور)

ضبط أكثر من 40 مخالفاً لأنظمة العمل بوادي الدواسر

ضبط أكثر من 40 مخالفاً لأنظمة العمل بوادي الدواسر

ضبط 69 مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل في المدينة

ضبط 69 مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل في المدينة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها
تقارير وحوارات

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها

المزيد
«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>