جمرك البطحاء يحبط تهريب 15 ألف زجاجة خمر بإرسالية «مياه ورد» (صور)

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أحبط رجال الجمارك بمنفذ البطحاء، تهريب كمية من الخمور بلغ عددها (15,168)، عُثر عليها مُخبأة داخل إِرْسَالية “مياه ورد” كانت قادمة للمملكة عبر المنفذ.

وقال مدير عام جمرك البطحاء، زياد البلوي، إنه وردت للجمرك إِرْسَالية “مياه ورد” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند قيام المراقب الجمركي بالإِجْرَاءَات الجمركية المعتادة عُثر على (15,168) زجاجة، كانت مُخبأة أسفل الطبليات الخَاصَّة بمياه الورد ووضع كراتين المياه عليها لغرض التمويه. مُبَيِّنَاً أنه جرى بَعْدَ ذَلِكَ اتخاذ الإِجْرَاءَات اللازمة.