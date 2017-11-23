قتلى وجرحى في هجوم استهدف مسجداً أثناء صلاة الجمعة بسيناء

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قالت وسائل إعلام مصرية إن تفجيراً استهدف مسجداً في قرية الروضة بالعريش شمال سيناء، أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

واضافت وسائل الإعلام المصرية المحلية: إن التفجير وقع أثناء صلاة الجمعة بالمسجد.، ونقلت صحيفة “اليوم السابع” عن شهود عيان قولهم أن عبوة ناسفة تم زرعها بجوار مسجد الروضة في مركز بئر العبد، وانفجرت وقت صلاة الجمعة، واضاف شهود العيان أنه سمع إطلاق نار عقب الانفجار .

وقال مصدر طبى بشمال سيناء أن سيارت الإسعاف تمكنت من إجلاء عشرات المصابين من الضحايا، وكان المصابون قد نقلوا لمستشفى بئر العبد القريب من المنطقة، ولاتزال سيارة الإسعاف تقوم بإجلاء باقى المصابين، وأعلنت حالة الاستنفار فى مستشفيات بئر العبد والعريش بشمال سيناء، استعداد لاستقبال بقية الضحايا، وانتقل لموقع حادث التفجير قيادات أمنية من مديرية أمن شمال سيناء لمباشرة التحقيق فى الواقعة، طبقاً للـ “اليوم السابع”.