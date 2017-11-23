النيابة العامة: الدخول على مواقع للحصول على بيانات تمس الأمن جريمة معلوماتية

تواصل – الرياض:

أكدت النيابة العامة، أن الدخول غير المشروع على المواقع الإِلِكْتُرُونِيّة؛ للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي، أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني، جريمة معلوماتية.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، قَالَتْ فيها: “الدخول غير المشروع إلى موقع إِلِكْتُرُونِيّ، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي، أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني جريمة معلوماتية.”