4 أطعمة تزيد نوبات القلق والأرق.. ابتعد عنها فوراً

تواصل – وكالات:

كشفت دراسات وأبحاث غذائية أن بعض الأطعمة تزيد من وتيرة وشدة نوبات القلق والأرق لدى من يتناولها، ولهذا يوصي خبراء التغذية بالابتعاد عن هذه الأطعمة خاصة لمن يعانون من الأرق أو القلق؛ إليك أكثر 4 أطعمة تزيد الإحساس بالقلق:

الأطعمة المصنّعة

تتنوع قائمة هذه الأطعمة بين البسكويت ورقائق البطاطس المقلية والسجق والهوت دوغ والمخبوزات الجاهزة. بصيغة أخرى تحتوي هذه المأكولات على كميات كبيرة من السكر والدهون والملح، وهو ما يزيد من وتيرة وشدة القلق.

القهوة

استهلاك الكافيين يمكن أن يكون ركلة البداية لنوبة قلق شديدة، خاصة إذا تم الإفراط في تناوله.

الحلويات

السكريات والكاندي والكعك ترفع نسبة السكر بالدم، وتزيد مستوى الطاقة، وهو ما يدفع بالحالة المزاجية إلى حافة القلق إذا كان هناك استعداد لذلك.

الكولا

تعتبر مشروبات الكولا أسوأ ما يمكن أن يتناوله من يعاني من القلق. تحتوي الكولا على نسبة عالية من الكافيين والسكر معاً.