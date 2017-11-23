«شرطة الرياض»: ضبط وكر لصناعة الخمور شرق العاصمة تديره عمالة نيبالية

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صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لمكافحة الجرائم بكافة أشكالها فقد توفرت معلومات لدى الجهات الأمنية المختصة تفيد عن اتخاذ عدد من العمالة الوافدة مقر سكنهم بأحد العمائر شرق العاصمة الرياض وكراً لتصنيع الخمور وترويجها.

وقال: وأسفرت جهود الفرق السرية التابعة لإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض عن ضبط ( أربعة وافدين من الجنسية النيبالية تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع) و بسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم و عثر في موقع الضبط على عدد (106 ) قارورة مسكر محلي التصنيع سعة لتر ونصف جاهزة للترويج و عدد ( 18 ) برميل سعة 250 لتر و عدد ( 6 ) جوالين سعة 18 لتر مليئة بالمسكر.

تم إتلاف المضبوطات بعد أخذ العينات اللازمة و إيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص و إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.