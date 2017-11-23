الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

ترشيحاتنا

«المساحة الجيولوجية» تنفي وجود بركان بالنماص وتكشف حقيقة المقطع المتداول

«المساحة الجيولوجية» تنفي وجود بركان بالنماص وتكشف حقيقة المقطع المتداول

أول فيديو من داخل فندق «ريتز كارلتون» مكان توقيف أشهر المتّهمين بقضايا الفساد

أول فيديو من داخل فندق «ريتز كارلتون» مكان توقيف أشهر المتّهمين بقضايا الفساد

إطلاق خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية

إطلاق خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية

رمياً بالرصاص.. الإمارات تعدم قاتل ومغتصب الطفل الأردني «عبيدة»

رمياً بالرصاص.. الإمارات تعدم قاتل ومغتصب الطفل الأردني «عبيدة»

«شرطة الرياض»: ضبط وكر لصناعة الخمور شرق العاصمة تديره عمالة نيبالية

«شرطة الرياض»: ضبط وكر لصناعة الخمور شرق العاصمة تديره عمالة نيبالية
0

تواصل – فريق التحرير:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لمكافحة الجرائم بكافة أشكالها فقد توفرت معلومات لدى الجهات الأمنية المختصة تفيد عن اتخاذ عدد من العمالة الوافدة مقر سكنهم بأحد العمائر شرق العاصمة الرياض وكراً لتصنيع الخمور وترويجها.

وقال: وأسفرت جهود الفرق السرية التابعة لإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض عن ضبط ( أربعة وافدين من الجنسية النيبالية تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع) و بسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم و عثر في موقع الضبط على عدد (106 ) قارورة مسكر محلي التصنيع سعة لتر ونصف جاهزة للترويج  و عدد ( 18 ) برميل سعة 250 لتر و عدد ( 6 ) جوالين سعة 18 لتر مليئة بالمسكر.

تم إتلاف المضبوطات بعد أخذ العينات اللازمة و إيقاف  المتهمين بمركز الشرطة المختص و إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الرياض.. ضبط مكتب مقاولات امتهن المتاجرة بالعمالة المنزلية دون ترخيص

الرياض.. ضبط مكتب مقاولات امتهن المتاجرة بالعمالة المنزلية دون ترخيص

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها

ضبط 400 مخالف لنظام العمل والإقامة بالجوف وحفر الباطن

ضبط 400 مخالف لنظام العمل والإقامة بالجوف وحفر الباطن

بالصور.. ضبط 885 مخالفاً بمدينة الرياض خلال 24 ساعة

بالصور.. ضبط 885 مخالفاً بمدينة الرياض خلال 24 ساعة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها
تقارير وحوارات

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها

المزيد
«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>