مصادر: تجديد عقد مقيم مدان في قضية براتب 40 ألف ريال

تواصل – رفحاء:

قالت مصادر إن صحة منطقة الحدود الشمالية جددت عقد مقيم عربي يعمل بمستشفى رفحاء من بين المدانين في قضية “تسليم زوج رحم زوجته بدلاً عن جنينها المتوفى”، في مخالفة صريحة للقرار الصادر بإعفاء المقيم من منصبه وعدم تجديد عقده.

وأوضحت المصادر، أن “صحة الحدود الشمالية” جددت عقد المقيم كمدير لإدارة الجودة بالمستشفى براتب يزيد على 40 ألف ريال بتوجيه من مدير “صحة المنطقة”، بعد يوم واحد فقط من البيان الذي كانت قد أصدرته حول القصية في 23/ 2/ 1439، بحسب “عكاظ”.

من جهته، نفى مدير الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله العازمي علمه بالأمر، مشيراً إلى أنه من المفترض عدم تجديد عقد المقيم عملاً بالقرارات الصادرة بناء على نتائج التحقيق في القضية.

وكان مدير صحة المنطقة قد اعتمد قرارات لجنة التحقيق حول الواقعة والتي أوصت بإعفاء 4 قياديين بالمستشفى من بينهم المقيم، ومعاقبة 3 آخرين بالحسم من الراتب والإنذار.

يذكر أن المواطن بعد أن دفن رحم زوجته بالمقبرة معتقداً أنه الجنين المتوفى في أكتوبر الماضي، فوجئ باتصال من المستشفى بعد ثلاثة أيام يفيد بأن الجنين المتوفى لا يزال موجوداً في المستشفى وأنهم سلموه رحم زوجته بالخطأ.