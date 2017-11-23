توقعات بانخفاض درجات الحرارة في أجزاء كبيرة من المملكة

تواصل – فريق التحرير:

توقعت تقارير حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتعمق اليوم الكتلة الباردة التي أثرت على المملكة وتسببت بحالة عدم الاستقرار الجوي الماضية بشكل واسع فوق مختلف المناطق.

حيث يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة فوق أجزاء كبيرة من المملكة لتصبح أكثر برودة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر لتصبح حول 7 درجات مئوية يوم السبت فوق حائل على سبيل المثال.

كما تتزامن هذه الأجواء مع استمرار فرصة تساقط الأمطار فوق العاصمة الرياض والمناطق الشرقية خلال اليومين المقبلين على أن تتراجع الفعالية الجوية وتستقر بعد ذلك.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية فوق مياه الخليج العربي لتعمل على اضطراب البحر في حين تكون جنوبية شرقية نشطة السرعة ومثيرة للغبار فوق المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.