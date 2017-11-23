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«الزكاة والدخل»: 40% من منشآت القطاع الخاص لم تسجل في القيمة المضافة

«الزكاة والدخل»: 40% من منشآت القطاع الخاص لم تسجل في القيمة المضافة
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تواصل- الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن 40% من منشآت القطاع الخاص المستهدفة والتي تتخطى إيراداتها مليون ريال سنوياً لم تسجل في ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الهيئة أن باب التسجيل في الموقع الإلكتروني للضريبة لا يزال مفتوحاً حتى نهاية الفترة المحددة والتي تنتهي في 20 ديسمبر 2017، بحسب صحيفة “الوطن”.

وقال مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة في هيئة الزكاة والدخل، حمود الحربي، إن 60% من المنشآت سجلت في الموقع، مبيناً أن الهيئة مطلعة على بيانات المنشآت التي لم تُسجل في الموقع حتى الآن ولديها مصادرها التي تستقي منها المعلومات والبيانات عن تلك المنشآت.

وأضاف، أن الهيئة قامت بالربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك وغيرها من الوزارات ذات العلاقة، تمهيداً لتطبيق الضريبة اعتباراً من يناير المقبل.

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بورصة تواصل

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