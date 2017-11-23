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«اليابان بالعربي» يفند خرافات بشأن حياة اليابانيين.. مبالغات وفوتوشوب (صور)‎

«اليابان بالعربي» يفند خرافات بشأن حياة اليابانيين.. مبالغات وفوتوشوب (صور)‎
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تواصل – وكالات:

يستهدف حساب “اليابان بالعربي” على “تويتر”، وهو حساب رسمي موثق كمبادرة للتعريف باليابان باللغة العربية، ما سمّاه الخرافات التي تحيط بالحياة العملية في اليابان، والتي تنتشر كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، في حملة وجدت تفاعلا كبيرا، وسماها البعض بتندر “تزبيدا رسميا” لموجة التضخيم المفتعلة لبعض العادات “الإيجابية” في اليابان.

وتعج وسائل التواصل الاجتماعي، تبعا للإعجاب بالتطور الياباني تقنيا وتجاريا، بما يشبه الخرافات عن إيجابيتهم وفاعليتهم، بصورة تفوق المعقول أحيانا، ما جعل الحملة تجد رواجا واسعا.

واستنكر “اليابان بالعربي” تغريدة نشرها أحد الحسابات ولقيت تفاعلا على كبيرا على “تويتر”، ضُمّنت صورة لوزير مزعوم ينحني معتذرا لـ20 دقيقة لانقطاع الكهرباء لمدة 20 دقيقة، حيث كتب الحساب مفندا: “١٢٠٠ ريتويت لخرافة! كم ريتويت للتصحيح؟! هذه الصورة منتشرة على أنها لوزير الكهرباء الياباني.. هذا هاشيغو تاكاهيرو رئيس (هوندا) في أول مؤتمر صحفي، وشعار هوندا واضح في الخلفية”.

وطالت حملة التصحيح، صورة نُشرت لمبنى زُعم أنه “يتحدى قوانين الفيزياء”، ليرد الحساب: “تم تعديلها بالفوتوشوب ومنتشرة انتشار النار في الهشيم على أنها في اليابان! إنها لا تسجد ولا تركع ولا تنحني. السؤال كيف يعيش سكان الجزء المائل دون الوقوع من النوافذ؟”.

أما عن المعلومة الأشهر التي فندها الحساب، هي ما قيل عن المعلمين في اليابان، وأن رئيس وزرائهم قال إنهم أعطوهم راتب وزير وحصانة دبلوماسي وإجلال إمبراطور؛ في إجابة عن سبب تطورهم، ليرد الحساب ملحقا رده بـ”إيموجي” يغطي وجهه خجلا: “هذا الكلام غير صحيح ولم يحدث في عصر رئيس الوزراء الحالي أو أي رئيس وزراء، ولم يُوجّه هذا السؤال أبدا. كما أن راتب الوزير مختلف تماما عن راتب الأستاذ، ولا يوجد لأحد حصانة في اليابان، فاليابان دولة قانون.

وتطرق الحساب إلى تغريدة أخرى، تناولت  صورة لأشخاص يمسحون أحذية آخرين زاعما أنهم مديرون يرحبون بالموظفين الجدد، ليرد الحساب: “المدراء لا يمسحون أحذية الموظفين الجدد سوى في عالم الخيال، الصورة المنتشرة من مراسم دخول الموظفين إحدى الشركات التي تنتج منتجات تلميع الأحذية، حيث يقوم الموظفون القدامى بتعليمهم طرق استخدام المنتج بشكل صحيح”.

وفي تغريدة أخرى، يسمي شخص اليابان بـ”الكوكب” ويزعم أن عامل النظافة يُسمى “مهندسا صحيا” ويتسلم راتبا شهريا عالياً، مُدرجا مجسما لعمالة، ليرد الحساب: “هذه الصورة ليست في اليابان من الأصل، وقضية اسم العامل هذه غير صحيحة والرواتب في اليابان لها حسابات أخرى مثل، العمر، الإمكانيات، التحصيل العلمي، المؤهلات”.

 

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