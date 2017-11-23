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الأحساء.. الجهات المختصة تبحث عن سائق حافلة سحل القطط

الأحساء.. الجهات المختصة تبحث عن سائق حافلة سحل القطط
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تواصل – فريق التحرير:

تحقق الجهات المعنية حاليا في مقطع الفيديو الذي أظهر سائق حافلة صغيرة بالأحساء يسحل قطتين مربوطتين خلف الحافلة، بينما يسير بسرعة عالية، في مشهد أثار استهجان الجميع، مطالبيت بمعاقبته.

من ناحيته، أكد المدير العام للزراعة في الأحساء المهندس خالد الحسيني، سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق المتسبب، مضيفا أن ما حدث يتنافى مع تعاليم ديننا، علاوة على كونه مخالفة صريحة لنظام الرفق بالحيوان.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية أحمد البوق، إن الهيئة ستتحقق من تعمد السائق فعل هذا الأمر، أو أن أحدا قام بربط القطط في الحافلة، دون علمه، وإذا ثبت أنه من تعمد فعل ذلك فيجب أن يخضع لنظام الرفق بالحيوان، وهو نظام تنفذه وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويعاقب على أي معاملة قاسية للحيوان سواء كان حيوانا مستأنسا أو بريا.

وأضاف: في حال ثبوت تورط صاحب الحافلة في ذلك، فإن عقوبته تتراوح في حدها الأدنى 50 ألف ريال، وحدها الأعلى 400 ألف ريال، بحسب “الوطن”.

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