الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

ترشيحاتنا

إطلاق خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية

إطلاق خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية

رمياً بالرصاص.. الإمارات تعدم قاتل ومغتصب الطفل الأردني «عبيدة»

رمياً بالرصاص.. الإمارات تعدم قاتل ومغتصب الطفل الأردني «عبيدة»

صدمة.. لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مجتاز للاختبارات الأولية!

صدمة.. لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مجتاز للاختبارات الأولية!

الزعاق يتوقع: «البرد الجاد» قادم.. تعرّف على موعد «المربعانية»

الزعاق يتوقع: «البرد الجاد» قادم.. تعرّف على موعد «المربعانية»

الكويت تقرر ترحيل الوافدين المخالفين لقواعد المرور بشكل متكرر

الكويت تقرر ترحيل الوافدين المخالفين لقواعد المرور بشكل متكرر
0

تواصل – فريق التحرير:

بدأت الحكومة الكويتية في تنفيذ قرار تم اتخاذه بترحيل الوافدين الذين يرتكبون المخالفات المرورية بشكل متكرر، بعد ضبطهم أكثر من مرة، فيما قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، العميد عادل الحشاش: إن أي وافد يكرر مخالفات عدم ربط حزام الأمان، أو التحدث في الجوال خلال القيادة، أو الوقوف على الأرصفة، سيتم ترحيله لأن “ديرته أولى به”، وفقاً لصحيفة “الراي” الكويتية.

وأضاف أن قرار إبعاد الوافدين المرتكبین لهذه المخالفات تم إضافته إلى ما يطبق الآن بشأن إبعاد الوافدين في حالات المخالفات الجسیمة بعد مرتین متتالیتین أيضاً، وھي: عرقلة حركة السیر، وكسر الإشارة، والرعونة، والسرعة فوق المعدل، والقیادة باستھتار، والتعرج.

في سياق متصل، شرعت الإدارة العامة للمرور في الكويت في سحب السيارات المخالفة، من موقع المخالفة فوراً، مع تغريم صاحبها قيمة المخالفة المرتكبة، وقيمة الأرضية في المكان الذي يتم حجز السيارة به، بالإضافة إلى رسوم “ونش السحب”، فيما يثار جدل حالياً بشأن تطبيق تلك العقوبة؛ بعد شكاوى عدد من المواطنين بسحب سياراتهم إلى أماكن تخزين خارج محافظاتهم، مما كبدهم متاعبَ كبيرة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الكويت.. إحالة مغرد إلى «الجنايات» بسبب إساءته للمملكة

الكويت.. إحالة مغرد إلى «الجنايات» بسبب إساءته للمملكة

وزير خارجية الكويت يصل الرياض

وزير خارجية الكويت يصل الرياض

أمير الكويت يغادر المستشفى بعد إتمام فحوصات طبية ناجحة

أمير الكويت يغادر المستشفى بعد إتمام فحوصات طبية ناجحة

الكويت.. ضبط شاب تهجم على فتاة داخل مركبتها (فيديو)

الكويت.. ضبط شاب تهجم على فتاة داخل مركبتها (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها
تقارير وحوارات

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها

المزيد
«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>