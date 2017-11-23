الكويت تقرر ترحيل الوافدين المخالفين لقواعد المرور بشكل متكرر

تواصل – فريق التحرير:

بدأت الحكومة الكويتية في تنفيذ قرار تم اتخاذه بترحيل الوافدين الذين يرتكبون المخالفات المرورية بشكل متكرر، بعد ضبطهم أكثر من مرة، فيما قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، العميد عادل الحشاش: إن أي وافد يكرر مخالفات عدم ربط حزام الأمان، أو التحدث في الجوال خلال القيادة، أو الوقوف على الأرصفة، سيتم ترحيله لأن “ديرته أولى به”، وفقاً لصحيفة “الراي” الكويتية.

وأضاف أن قرار إبعاد الوافدين المرتكبین لهذه المخالفات تم إضافته إلى ما يطبق الآن بشأن إبعاد الوافدين في حالات المخالفات الجسیمة بعد مرتین متتالیتین أيضاً، وھي: عرقلة حركة السیر، وكسر الإشارة، والرعونة، والسرعة فوق المعدل، والقیادة باستھتار، والتعرج.

في سياق متصل، شرعت الإدارة العامة للمرور في الكويت في سحب السيارات المخالفة، من موقع المخالفة فوراً، مع تغريم صاحبها قيمة المخالفة المرتكبة، وقيمة الأرضية في المكان الذي يتم حجز السيارة به، بالإضافة إلى رسوم “ونش السحب”، فيما يثار جدل حالياً بشأن تطبيق تلك العقوبة؛ بعد شكاوى عدد من المواطنين بسحب سياراتهم إلى أماكن تخزين خارج محافظاتهم، مما كبدهم متاعبَ كبيرة.