الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

ترشيحاتنا

إطلاق خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية

إطلاق خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية

رمياً بالرصاص.. الإمارات تعدم قاتل ومغتصب الطفل الأردني «عبيدة»

رمياً بالرصاص.. الإمارات تعدم قاتل ومغتصب الطفل الأردني «عبيدة»

صدمة.. لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مجتاز للاختبارات الأولية!

صدمة.. لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مجتاز للاختبارات الأولية!

الزعاق يتوقع: «البرد الجاد» قادم.. تعرّف على موعد «المربعانية»

الزعاق يتوقع: «البرد الجاد» قادم.. تعرّف على موعد «المربعانية»

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
0

تواصل – فريق التحرير:

نفذت شرطة المنطقة الشرقية، وإدارات أفرع الأمن العام بالمنطقة، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص حملات ومسوحات ميدانية متواصلة بشكل مكثف تَزَامُنَاً مع بدء تنفيذ الحملات الميدانية المكثفة “وطن بلا مخالف” أمس الأربعاء، لتعقب وضبط المخالفين لأنظمة الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود.

وبلغ إِجْمَالي المقبوض عليهم من مخالفي نظام الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الأول ٦١٢٨ مخالفاً، تم تسليمهم لجهة الاختصاص لاتخاذ الإِجْرَاءَات النظامية بحقهم.

وتتواصل الجهود الأمنية الميدانية المكثفة والمخصصة في هذا الجانب؛ سَعْيَاً للقضاء على هذه الظاهرة، وسيتم إحالة من يتم ضبطه والقبض عليه من المخالفين للأنظمة لجهة الاختصاص لتطبيق النظام بحقه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالصور.. ضبط 885 مخالفاً بمدينة الرياض خلال 24 ساعة

بالصور.. ضبط 885 مخالفاً بمدينة الرياض خلال 24 ساعة

جازان.. حملات «وطن بلا مخالف» توقع 453 مخالفاً في 3 أيام

جازان.. حملات «وطن بلا مخالف» توقع 453 مخالفاً في 3 أيام

متحدث الداخلية يكشف عن الجنسية المعفاة من حملة وطن بلا مخالف (فيديو)

متحدث الداخلية يكشف عن الجنسية المعفاة من حملة وطن بلا مخالف (فيديو)

الداخلية: ضبط 70 ألف مخالف في يوم واحد.. والمهلة امتدت 8 أشهر

الداخلية: ضبط 70 ألف مخالف في يوم واحد.. والمهلة امتدت 8 أشهر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها
تقارير وحوارات

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها

المزيد
«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>