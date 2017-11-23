ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

تواصل – فريق التحرير:

نفذت شرطة المنطقة الشرقية، وإدارات أفرع الأمن العام بالمنطقة، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص حملات ومسوحات ميدانية متواصلة بشكل مكثف تَزَامُنَاً مع بدء تنفيذ الحملات الميدانية المكثفة “وطن بلا مخالف” أمس الأربعاء، لتعقب وضبط المخالفين لأنظمة الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود.

وبلغ إِجْمَالي المقبوض عليهم من مخالفي نظام الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الأول ٦١٢٨ مخالفاً، تم تسليمهم لجهة الاختصاص لاتخاذ الإِجْرَاءَات النظامية بحقهم.

وتتواصل الجهود الأمنية الميدانية المكثفة والمخصصة في هذا الجانب؛ سَعْيَاً للقضاء على هذه الظاهرة، وسيتم إحالة من يتم ضبطه والقبض عليه من المخالفين للأنظمة لجهة الاختصاص لتطبيق النظام بحقه.