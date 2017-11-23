بشرى للمصابين بـ«اعتلالات الشبكية السكري».. حقنة «إيليا» تصل المملكة

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زفت وزارة الصحة بشرى سارة لمرضى السُّكَّرِيّ الذين يعانون من مضاعفات هذا المرض المرتبطة بالرؤية، حيث أعلن المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي عن توفر حقنة “إيليا” الحديثة جِدّاً في مجمع الملك فيصل الطبي، والتي ستتيح خياراً علاجياً جديداً، بعد أن أثبتت فاعليتها في علاج اعتلال الشبكية السُّكَّرِيّ الأكثر شُيوعَاً بين مرضى السُّكَّرِيّ من النوع الثَّانِي، والمسبب الأول للعمى بين الأشْخَاص البالغين.

يَأْتِي ذلك ضمن مَا يقوم به مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من مبادرات تطويرية في خدمة المرضى والمراجعين والوصول إلى كل حديث يخدم راحة المراجعين والمرضى.

وَأكَّدَ المتحدث باسم صحة الطائف أنه تم دعم أقسام العيون بمستشفيات الصحة بأحدث الأجهزة، والتوسع في تسريع عمليات تصحيح النظر والخدمات الطبية الأُخْرَى مع الحرص على تقديم كل الخدمات الصحية في الأقسام وَفْقَ أحدث الأجهزة الطبية عَالَمِيّاً، ومساعدة مرضى مشاكل النظر، وتقديم كل الحلول لهم بشكل مجاني في مستشفيات الصحة.

وتعرف حقنة “إيليا”، من حيث استخداماتها، بأنها تعمل عن طريق الحفاظ على الأوعية الدموية الجديدة من التشكل تحت الشبكية (الغشاء الحسي الذي يحيط داخل العين) لدى الأشْخَاص الذين يعانون من نوع معين من أمراض العين، حَيْثُ إِنَّ الأوعية الدموية الجديدة تنمو تحت شبكية العين وتتسبب في تسرب الدم والسوائل.

وتستخدم الحقنة لعلاج اعتلال الأوعية الدموية المرتبط بالعمر، كما أنها تستخدم لعلاج تورم في شبكية العين الناجمة عن انسداد في الأوعية الدموية، ولعلاج اعتلال الشبكية السُّكَّرِيّ واضطراب العين في مرضى السُّكَّرِيّ التي يمكن أن تؤدي إلى تراكم السوائل في شبكية العين ويسبب العمى، إِذْ يتم إعطاء “إيليا” كحقن في العين، وعادةً مَا تعطى مرة واحدة كل 4 أسابيع لأول 3 أشهر، وبَعْدَ ذَلِكَ مرة واحدة كل 8 أسابيع.