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قائد الحرس الثوري الإيراني يعترف باستمرار دعم طهران للانقلابيين الحوثيين

قائد الحرس الثوري الإيراني يعترف باستمرار دعم طهران للانقلابيين الحوثيين
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تواصل – وكالات:

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، اليوم الخميس، تأكيده على أن دعم طهران للانقلابيين الحوثيين سيستمر، حسبما نقلت عنه وكالات الأنباء.

وادَّعَى جعفري وَفْقَاً لما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية بأن “السيادة اليوم في اليمن بيد (الحوثيين)، والدعم الإيراني اسْتشَاري ومعنوي لا غير”، حيث تتعارض تلك التصريحات مع مَا تنفيه الخارجية الإيرانية بعدم “مساهمتها” في دعم الانقلابيين الحوثيين.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن عرض في مؤمر صحافي، مطلع نوفمبر الماضي، صوراً للأسلحة والتجهيزات العسكرية الحوثية، كما كشف عن عدم امتلاك القوات المسلحة اليمنية في الأساس أَي نوع من الأسلحة التي يستخدمها انقلابيو اليمن.

وكان محققون دَوْلِيّون أكدوا في تقرير نشر في نوفمبر 2016، وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيات الحوثيين في اليمن، ويتم إِرْسَالها أوَّلاً إلى الصومال.

وَأَشَارَ التقرير الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” (كار)، إلى ضبط شحنة واحدة كانت تحمل مَا يربو على ألفي قطعة سلاح، بينها رشاشات “كلاشنيكوف”، و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع.

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