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أمين جازان: مشروعات تصريف مياه الأمطار تغطي 25% من المدينة

أمين جازان: مشروعات تصريف مياه الأمطار تغطي 25% من المدينة
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تواصل – جازان:

قال أمين منطقة جازان، محمد الشايع، إن نسبة تغطية مشاريع شبكات تصريف مياه الأمطار في مدينة جازان تبلغ 25%، فيما تبلغ نسبة تغطية المحافظات 10%، لكنه شَدَّدَ على جاهزية أمانة المنطقة وبلدياتها الـ 26 لموسم الأمطار.

وتفقد “الشايع”، اليوم الخميس، جاهزية فرق الكوارث والطوارئ في الأمانة وعدد من البلديات، وَشَدَّد على ضرورة جاهزية جميع الكوادر البشرية من مشرفي الفرق والعمال والمعدات.

وأَوْضَحَ الأمين بأن عشرات فرق الطوارئ والكوارث، و420 معدة ثقيلة ومتنوعة في أمانة المنطقة والبلديات مستعدة على مدار الساعة لمواجهة أَي طارئ.

وأَضَافَ الشايع أن إِجْمَالي مشاريع معالجة الانهيارات الصخرية الناتجة عن الأمطار والسيول في محافظات المنطقة الجبلية بلغت ١١١٥٠ متراً طولياً، فيما بلغ إِجْمَالي أطوال مشاريع الحمايات من المطار والسيول في المنطقة ٢٢٣١٤٧ متراً طولياً، وبلغ أطوال الجدران الاستنادية ٩٥٩٥٣ متراً طولياً.

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