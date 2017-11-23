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بالفيديو.. جسم مضيء مجهول يحلق بين الغيوم في بريطانيا

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تواصل – وكالات:

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ يوتيوب مقطع فيديو غريباً، يظهر فيه جسم طائر مجهول، وَهُوَ يحلّق بين الغيوم في السماء ببريطانيا.

ويقول المتحمسون لفرضية وجود كائنات فضائية: إن “الفيديو دليل على زيارة المركبات الفضائية للأرض، حيث شوهد الجسم المضيء اللامع، وَهُوَ يشق عباب السماء بين الغيوم”.

وبعد أن بقي الجسم الغريب بين السحب لعدة ثوانٍ، ظهر من جديد وَهُوَ يخترق الغيوم، بِحَسَبِ صَحِيفَة إكسبريس البريطانية.

وشكك بعض المعلقين الرافضين لنظرية المركبات الفضائية في مقطع الفيديو، معتبرين أنه ربما يكون مفبركاً، لكن الخبراء أكدوا صحة الفيديو، غير أنهم في الْوَقْت نَفْسه لم يتمكنوا من تقديم تفسير دقيق لهذه المشاهد الفريدة.

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