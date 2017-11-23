لأول مرة.. بلقرن تستضيف فريق «دروب العرب» في نشاط ومغامرات «الهايكنج» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تحت رعاية محافظ بلقرن محمد بن عوضه بن سعد عسيري يحل فريق دروب العرب في المحافظة في يومين من المغامرة والسياحة وفِي ضيافة وكرم أَهَالِي بلقرن، وذلك خلال يَوْمِي الْجُمُعَة والسبت 6 و7 ربيع الْأَوَّل 1439 هـ (24 و25 نوفمبر 2017).

وسيتضمن النشاط ممارسة رياضة الهايكنج في عقبة آل سلمة التاريخية والتي لم تستخدم للتنقل مُنْذُ حوالي 50 عاماً، وذلك في نشاط منظم للهايكنج لأول مرة في المحافظة.

وسينضم إلى النشاط حوالي 45 مشاركاً من هواة ومحبي الهايكنج من أطباء ومهندسين ورجال أَعْمَال وأكاديميين ومثقفين من مختلف مناطق المملكة، وعدد من الرحالة الدوليين السعوديين وذلك بالمشي باتجاه قرية آل سلمة الأثرية مسافة تقدر بحوالي 8 كلم نزولاً وصعوداً.

وسيستمتع المشاركون بمرافقة أدلاء محليين من أهل المنطقة بالاطلاع على عقبة القدم الأثرية، مُرُورَاً على معالم وأبنية ومساقط مياه وطبيعة جميلة، وبالكثير من الذكريات والشرح المستفيض عن تاريخ الإِنْسَان والمكان على طول مسار الهايكنج.

وعلى هامش النشاط سيستمتع المشاركون الذين يتوافدون من 9 من مناطق ومحافظات المملكة بزيارة متحف آل سلمة الذي يوثق تاريخ المنطقة بحوالي 20.000 من المقتنيات الأثرية. وسيشاركون في نشاط بَلَدِيَّة بلقرن في تنظيف أحد المُنْتَزَهات وتوعية روادها تحت عنوان: “لا تترك أثراً”.

وستستضيف لجنة التنمية الاجْتِمَاعِيّة في بلقرن المشاركين وأهالي المنطقة في محاضرة يقدمها الدكتور صالح الانصاري الأُسْتَاذ المساعد في طب الأسرة والمجتمع ومؤسس “دروب العرب” بِعُنْوَان: “غير حياتك بالمشي” يربط فيها رياضة المشي والهايكنج مع تعزيز صحة المجتمع والاهتمام بالشباب والبيئة والتراث والتنشيط السياحي.

وقد أكَّدَ الدكتور الأنصاري على ضرورة الاعتناء بمسارات الهايكنج، وعقبات القدم التي تنتشر في منطقة عسير، وكاد الكثير منها يندثر، وذلك على غرار مَا يحدث في الدول المتقدمة، التي يمثل الهايكنج فيها صناعة توفر الكثير من الفرص الوظيفية، وتنمية السياحة.

وسيشارك عدد كبير من أَهَالِي المحافظة في تدشين مجموعة “مشاة بلقرن” بإشراف نادي الحي في بلقرن، وستنفذ المجموعة أَوَّل نشاطاتها مع ضيوف المحافظة بتنفيذ نشاط “المشي فجراً” صباح يوم السبت.

وستحمل المجموعة على عاتقها نشر وتنظيم فعاليات المشي الجماعي والاهتمام بنشاطات الهايكنج في المحافظة، بالتعاون والاستفادة من مجموعات المشي من مجموعات مشاة السعودية الآخذة في الانْتِشَار.

ومِنْ جَانِبِهِ، عبر محافظ بلقرن عن ترحيبه وعن سعادته بهذه المناسبة، وأنها تأتي في إطار كَوْن مُبَادَرَة “بلقرن محافظة صحية كإحدى “المدن الصحية” المنبثقة من منظمة الصحة العالمية، وتأتي في إطار تنويع الأَنْشِطَة السياحية، ودعم رياضة الهايكنج ومساراتها في المحافظة.