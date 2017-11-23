المعارضة السورية تتفق على رحيل «الأسد» ومخرجات مؤتمر الرياض 1

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اختتم اليوم الخميس المؤتمر الثاني للمعارضة السورية المنعقد في الرياض ببيان ختامي، جاء فيه التوافق على رحيل نظام بشار الأسد قبل البدء في المرحلة الانتقالية، وعدم إكمال فترة رئاسته الحالية، كما اشتمل البيان الختامي على كافة مخرجات مؤتمر الرياض1.

كما تم الاتفاق على أسماء الهيئة العليا للمعارضة السورية، المرجع الرسمي لوفد التفاوض الذي يضم ثلاثين عضواً غالبيتهم من المستقلين، وشملت القائمة نفس حصص الهيئة السابقة والتي ضمت المستقلين والائتلاف الوطني، وفصائل الثوار وهيئة التنسيق، إضافة إلى منصتي موسكو والقاهرة بحسب ‘‘العربية‘‘.

وقبل بدء جلسات أعمال مؤتمر اللقاء الموسع للمعارضة السورية، استقال نحو 12 عضواً من أعضاء الهيئة العليا للتفاوض ووفد المعارضة السابق، الذين تم انتخابهم في “اجتماع الرياض1″، وهم:

رياض حجاب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السابق، ومحمود الذرعاوي، وسعد شويش، ومحمد الحاج علي، ومحمد أمين الحريري، وحسام الحافظ، وحسن الدغيم، وأمجد خليل، وخولة دنيا، وعبداللطيف الحوراني، وفاتن عبارة، ومي سكاف.