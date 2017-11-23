مدني الباحة ينقذ عاملين علقا داخل بئر في «بلجرشي»

تواصل – واس:

تمكنت فرق الدفاع المدني في مركز بالشهم بمحافظة بلجرشي، اليوم، من إنقاذ عاملين احتجزا داخل بئر أثناء عملهما في حفر الآبار بمركز الجانبين.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أنه بعد ورود بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بالدفاع المدني عن وجود حادث إنقاذ في بئر في مركز الجنابين (الفرزة) بمحافظة بلجرشي، توجهت على الفور فرقة من مركز بالشهم، وأخرى من مركز بني كبير، حيث تبين عند الوصول للموقع أن الحادث عبارة عن احتجاز لشخصين يعملان في حفر الآبار داخل بئر يقدر عمقها بحوالي ٣٠ متراً تقريباً، تعطلت آليتهما مما أدى إلى احتجازهما بداخلها.

وبين أنه تم إخراج العاملين عن طريق فرق الدفاع المدني والتأكد من صحتهما، حيث تم نقل أحدهما عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي إثر إصابة بسيطة لديه من جراء العمل، مشيراً إلى أن سبب الحادث تعطل الونش الخاص بهما أثناء العمل، فيما تم تسليم الموقع لجهة الاختصاص.