دراسة تكشف عن كارثة بشأن مستوى أمان شبكات «الواي فاي» بالمملكة

تواصل – وكالات:

كَشَفَت دراسة عن أن أكثر من 94% من جيل الألفية بالمملكة يستخدمون شبكات “واي فاي” غير آمنة، رغم معرفتهم بأنها غير موثوقة، ويضغط 67.5% منهم على روابط غير متأكدين من مشروعية المصدر.

وقَالَتْ الدراسة: إن أكثر من 76% من جيل الألفية يشاركون في المملكة كلمات المرور مع أشْخَاص من خارج أَفْرَاد الأسرة، ووجدت أن 30% منهم لا يشعرون بالقلق فيما إذا تعرضت أجهزتهم لبرمجيات ضارّة، في حين يضع 52% كلمات مرور لأجهزتهم اللوحية.

وَأَشَارَ نائب الرئيس الإقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة الأسْوَاق الناشئة لدى “فورس بوينت” محمود إبراهيم؛ إلى أن التقرير السنوي المشترك مع “ريثيون إنتيليجنس”، و”تحالف الأمن السيبراني القومي الأمريكي NCSA”.

وبيَّن المسؤول في “فورس بوينت” أن جيل الألفية في المملكة يظهر سلوكيات مقلقة في جميع البلدان السبعة التي شَمِلَتها الدراسة عند مشاركة بياناتهم ومعلوماتهم.

وأَوْضَحَ “إبراهيم” على هامش مؤتمر أمن المعلومات السنوي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2017، أن جيل الألفية عُمُومَاً سيشكل نصف القوى العاملة في غضون ثلاث سنوات عَالَمِيّاً؛ مَا يُشَكِّلُ خَطَرَاً أمنياً على الشركات التي يعملون فيها.

وَأكَّدَ أن المملكة تعد أكثر دول العالم عُرْضَة للهجمات الإِلِكْتُرُونِيّة، ومع ذلك فمن الصعب تحديد الدول المستهدفة لها، ففي العام الماضي وحده شهدت 1000 هجمة إِلِكْتُرُونِيّة، اسْتَهْدَفت بشكل رئيس البنى التحتية والملكية الفكرية.

وَشَدَّد “إبراهيم” على أهمية قيام الشركات بتطوير واعتماد أنظمة أمنية تركز على العامل الإِنْسَاني بهَدَف حماية الموظفين، وبيانات الأَعْمَال الحساسة، بغض النظر عن مكان عملها أو وجودها.