شاهد.. الحل الياباني لتصريف مياه الأمطار بأنفاق ضخمة وهندسة فريدة

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أنابيب ضخمة من الأسمنت بطول 65 متراً وعرض 32 متراً، وأنفاق بطول 6.3 كيلومتر، وعندما تهطل الأمطار تمتلئ تلك الأسطوانات التي تكفي لاستيعاب مكوك فضاء أو تمثال الحرية الشهير، وتنقل المياه إلى خزان ضخم بطول 177 متراً وارتفاع 25 متراً وعرض 78 متراً، ومن ثم إلى نهر إيدو عبر مضخات ضخمة تفرغ 200 متر مكعب من المياه في الثانية.

ما سبق باختصار هو أضخم نظام تصريف لمياه الأمطار والفيضانات بالعالم، والموجود باليابان، حيث نشر حساب “الوثائقية” على موقع “تويتر” مقطع فيديو له، مطالباً المملكة بدراسة تنفيذ نظام شبيه له في جدة، والتي ضربتها موجة مطيرة تسببت في جريان المياه وفيضانها، ووقوع وفيات وإصابات وخسائر بالملايين.

وقال الحساب، تعليقاً على المقطع: “أكبر منشأة لتصريف مياه الأمطار في العالم توجد تحت طوكيو عاصمة اليابان لتصريف مياه الأمطار والأعاصير التي تضرب اليابان، والتي تحمي حضارة هذا البلد من الغرق.. أنفاق ضخمة وهندسة فريدة وفريق عمل على مدار ٢٤ ساعة، مع العلم بأن طوكيو من أكبر المدن ومن أكثرها ازدحاماً حول العالم”.

واعتبر الحساب أن هذه المنشأة هي الحل لأزمة الأمطار في جدة، مختصراً ذلك بالقول: “الحل يا الربع عند اليابان”، موضحاً أن اليابان لكيلا تغرق في موسم الأمطار والأعاصير، أنشأت أكبر منشأة لتصريف مياه الفيضانات في العالم، التي تم بناؤها تحت الأرض بتكلفة 2.6 مليار دولار.