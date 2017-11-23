هكذا يمكن التغلب على آلام «الحلق»

تواصل – وكالات:

تعد آلام الحلق من المتاعب الشائعة خلال فصلي الخريف والشتاء، حيث إنها تعد من الأعراض المصاحبة لنزلات البرد.

ولمواجهة آلام الحلق تنصح الطبيبة الألمانية “جيزينه فيكمان” باللجوء إلى أقراص الاستحلاب في البداية، حيث إنها تعمل على تنشيط إفراز اللعاب؛ مِمَّا يساعد على تخفيف الآلام والاحتقان.

وأشارت “فيكمان” إلى أنه ليس من الضروري أن تحتوي أقراص الاستحلاب على مواد مخدرة، مُؤكّدَة أنه يمكن اللجوء إلى المسكنات بشكل إضافي، إذا كانت الآلام شديدة.

وأكدت الممارسة العامة ضرورة اسْتشَارة الطبيب فِي حَالِ عدم تلاشي الآلام بعد مرور بضع أَيَّام، أو إذا كانت مصحوبة بحمى، بِحَسَبِ وكالة الأنباء الألمانية.