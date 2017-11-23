بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 80 متقدما على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

ترشيحاتنا

إطلاق خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية

إطلاق خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية

رمياً بالرصاص.. الإمارات تعدم قاتل ومغتصب الطفل الأردني «عبيدة»

رمياً بالرصاص.. الإمارات تعدم قاتل ومغتصب الطفل الأردني «عبيدة»

صدمة.. لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مجتاز للاختبارات الأولية!

صدمة.. لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مجتاز للاختبارات الأولية!

الزعاق يتوقع: «البرد الجاد» قادم.. تعرّف على موعد «المربعانية»

الزعاق يتوقع: «البرد الجاد» قادم.. تعرّف على موعد «المربعانية»

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 80 متقدما على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 80 متقدما على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم
0
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الخدمة المدنية، أسماء 80 من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والمعلنة في 20-02-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة وذلك يوم الاحد 08-3-1439هـ، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام ‘‘جدارة‘‘ من بيانات مع مالديهم من وثائق أصلية، والأسماء المعلنة هي لمن تمت (مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة (المعدل في المؤهل العلمي، أقدمية التخرج) ثم الرغبات المكانية.
وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن عدم الحضور لاستكمال المطابقة النهائية يعتبر ذلك عدولاً من المترشح عن التوظيف.
وأشارت الوزارة، إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح، وإنما للتأكد من سلامة البيانات، وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة في مختلف مناطق المملكة واصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:
– الهوية الوطنية مع نسخة منها.
– أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
– الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.
– شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية.
– بطافة التسجيل المهني سارية المفعول.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن عدم إحضار أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع/ تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه / منها عن رغبته /رغبتها في التوظيف.
أسماء (المدعوين- المدعوات) للمطابقة النهائية.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الخدمة المدنية: دعوة 80 من المتقدمين على الوظائف الصحية للمطابقة

الخدمة المدنية: دعوة 80 من المتقدمين على الوظائف الصحية للمطابقة

مواطنة تكشف عن عقود عمل وهمية.. ومتحدث «الخدمة المدنية» يرد

مواطنة تكشف عن عقود عمل وهمية.. ومتحدث «الخدمة المدنية» يرد

الأمطار تتسبب في تمديد مطابقة بيانات المتقدمين للوظائف الصحية

الأمطار تتسبب في تمديد مطابقة بيانات المتقدمين للوظائف الصحية

أبا الخيل: العمل حق لكل مواطن.. والتوطين في كل الأنشطة والمهن

أبا الخيل: العمل حق لكل مواطن.. والتوطين في كل الأنشطة والمهن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>