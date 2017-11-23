بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 80 متقدما على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، أسماء 80 من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والمعلنة في 20-02-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة وذلك يوم الاحد 08-3-1439هـ، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام ‘‘جدارة‘‘ من بيانات مع مالديهم من وثائق أصلية، والأسماء المعلنة هي لمن تمت (مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة (المعدل في المؤهل العلمي، أقدمية التخرج) ثم الرغبات المكانية.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن عدم الحضور لاستكمال المطابقة النهائية يعتبر ذلك عدولاً من المترشح عن التوظيف.

وأشارت الوزارة، إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح، وإنما للتأكد من سلامة البيانات، وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة في مختلف مناطق المملكة واصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

– الهوية الوطنية مع نسخة منها.

– أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

– شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية.

– بطافة التسجيل المهني سارية المفعول.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن عدم إحضار أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع/ تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه / منها عن رغبته /رغبتها في التوظيف.

أسماء (المدعوين- المدعوات) للمطابقة النهائية.