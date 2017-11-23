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مقتل قيادي حوثي ضمن قائمة الأربعين مطلوباً لدى المملكة

مقتل قيادي حوثي ضمن قائمة الأربعين مطلوباً لدى المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر يمنية مطلعة، اليوم الخميس، عن مقتل قائد بميليشيا الحوثي الانقلابية كان على قائمة الأربعين المطلوبين لدى المملكة.

وأكدت المصادر مقتل القيادي الحوثي سفر مغدي الصوفي المطلوب رقم 15، ضمن قائمة الأربعين مطلوباً المعلنة من قبل قيادة التحالف العربي، بحسب موقع “مأرب برس” اليمني.

يذكر أن الصوفي هو مدير مكتب قائد الانقلابيين عبد الملك الحوثي، ويوصف بأنه القيادي الثاني في الميليشيا، وهو نادر الظهور ويدير الأمور من وراء الكواليس.

وذكرت المصادر أن 10 آخرين قُتلوا في اشتباكات بين الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري التابع للمخلوع علي عبدالله صالح بمحافظة ذمار وسط اليمن.

وكانت المملكة قد رصدت مكافأة مالية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي الحوثي الصوفي.

وقال موقع “يمن برس” إنه من المرجح أن يكون القيادي الحوثي قُتل بيد أطراف موالية للمخلوع صالح؛ لكون الأخير على خلاف شديد مع جماعة الحوثي، وبالأخص مع ما تسمى “اللجنة الثورية” التي يشغل سفر منصباً فيها.

 

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