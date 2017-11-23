«ذئاب» تهاجم أكبر قاعدة فضائية روسية

تواصل – وكالات:

أكد الناطق لقاعدة “فوستوتشني” الفضائية الروسية، أن “الذئاب” شَنَّت هجمات متعددة على القاعدة؛ أَسْفَرَت عن إِصَابَة حراس ومَقْتَل كلاب صيد.

وقال المتحدث – بِحَسَبِ موقع “روسيا اليوم” – :إن “العمال والموظفين في القاعدة كَانُوا قد لاحظوا آثاراً تشير إلى حيوانات أكبر حجماً من الكلاب”.

وأَوْضَحَ كبير المستشارين في إدارة حماية البيئة الحية الروسية، ماكسيم بورموتوف، أن قاعدة “فوستوشني” الفضائية تشغل مساحة كبيرة تعتبرها الذئاب أرضاً لها، حيث تشق طرقاً فيها، وتصطاد الخنازير البرية والأرانب وغيرها.

يُشَارُ إلى أن قاعدة “فوستوتشني” هي أول وأكبر قاعدة فضائية مَدَنِيّة في روسيا، وَتَمَّ إنشاؤها في مقاطعة “آمور” بأقْصَى شرق روسيا.