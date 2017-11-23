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«هواوي» تطلق أحدث هواتفها نهاية العام الجاري

«هواوي» تطلق أحدث هواتفها نهاية العام الجاري
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تواصل – وكالات:

أكدت بعض المواقع المهتمة بشؤون الأجهزة والهواتف الذكية أن عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي، يَسْتَعِد لإطلاق هاتف مميز بسعر مقبول نهاية العام الْجَارِي.

ووَفْقَاً للتوقعات فمن المنتظر أن يصبح “Nova 3” واحداً من أكثر الهواتف رواجاً في الأسْوَاق لما يتمتع به من ميزات متطورة شبيهة بميزات أقوى الهواتف الموجودة حَالِيَّاً؛ وبسبب السعر المنافس الذي لن يتجاوز الـ 400 دولار.

ومن أهم مَا ركزت عليه التسريبات مُؤخَّرَاً هو شكل الهاتف الأنيق وهيكله المتين المصنوع من المعدن، فَضْلاً عن الكاميرا الخلفية المزدوجة العَالِية الدقة التي باتت سمة تميز هواتف هواوي الأخيرة، والبطارية التي تكفي لساعات طويلة من العمل، والكاميرا الأمامية التي ستكون بدقة 20 “مِيجَابِيكْسِل”.

أما عن مواصفات الجهاز الأساسية، فتحدثت التسريبات أنه سيَأْتِي بـ:

1 – شاشة 5.9 بوصة بدقة (FullHD (1920 х 1080 بيكسل.

2 – المعالج: ثماني النوى من نوع HiSilicon Kirin 928 عالي الأداء.

3 – ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت.

4 – ذاكرة داخلية بحجم 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عن طريق بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.

5 – بطارية بسعة 3500 ميلِّي أَمْبِير.

6 – منفذين لبطاقات الاتصال “sim”.

7 – ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

8 – نظام التشغيل: microSD مزود بواجهات EMUI.

9 – كاميرا خلفية مزدوجة (16+12 مِيجَابِيكْسِل) وأمامية بدقة 20 “مِيجَابِيكْسِل”.

10 – منفذ “type c” للشحن ونقل البيانات.

11 – الهاتف يدعم شبكات “Wi – fi” و”4G LTE”.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذا الهاتف ليطلق في الأسْوَاق 25 ديسمبر المقبل، بسعر يتراوح بين 350 إلى 400 دولار.

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