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«النقل» تطلق نظام مراقبة على 1200 جسر بمكة (صور)

«النقل» تطلق نظام مراقبة على 1200 جسر بمكة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة النقل، أنها أَطْلَقَت نظام مراقبة لتغطية 1200 جسر بمنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة لتقييم حالتها وحساب تكلفتها بشكل علمي دقيق.

وعبر الموقع الإِلِكْتُرُونِيّ للوزارة، أكدت وزارة النقل أنها أقامت محاضرة علمية للتأهيل على نظام إدارة الجسور BMS المعتمد عَالَمِيّاً في فحص وتقييم الجسور والمنشآت الخَاصَّة بفحص وتقييم الجسور والمنشآت الخَاصَّة بمنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، بحضور المهندسين والمختصين من منسوبي فرع الوزارة، وعدد من مقاولي ومنفذي مشاريع الجسور في المنطقة.

وقال المهندس محمد العنزي المدير العام للجسور والمنشآت بوزارة النقل: ‘‘إن أهمية النظام تكمن في كَوْنه يتيح عمل المقارنة وتقييم حالة الجسور، وحساب تكلفة الإصلاحات، أو الميزانية المستقبلية بشكل علمي دقيق لخمس أو عشر سنوات مقبلة أو أكثر أو أقل؛ الأَمْر الذي يمكّن من إدارة البنية التحتية في المملكة بشكل علمي ودقيق هندسياً واقتصادياً‘‘.

ويقوم النظام الذي ألزمت الوزارة مقاوليها باستخدامه عبر جمع بيانات فحص وتقييم الجسور والمنشآت، من خلال نماذج هندسية اقتصادية لإدارة الجسور والمنشآت، كما يحوي النظام نماذجَ للتنبؤ بالعيوب المستقبلية والإصلاحات المطلوبة بِنَاءً عَلَى حالة كل جسر من الجسور والمنشآت المنشرة في منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة ويبلغ عددها 1200.

ويَأْتِي إطلاق هذا النظام ضمن استراتيجية وزارة النقل للارتقاء بمستوى الطرق والجسور وتطويرها وتوفير الخدمات اللازمة عليها وحمايتها بما يحقق متطلبات السلامة المرورية عليها، ورفع مستوى المواصفات الفنية لها بإطلاق مشروع نظام فحص وتقييم الجسور يتم طبق المواصفات العالمية باستخدام آليات وأنظمة مختبرات متنقلة يتم من خلاله تحديد وقياس جودة وصلاحية المنشآت.

 

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