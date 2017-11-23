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(فيديو) للمسن الذي أنقذه الآسيوي لحظة اقتحامه تجمعاً لمياه الأمطار بجدة

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تواصل – فريق التحرير:

لم يبالِ قائد سيارة بتحذيرات المتواجدين من مغبة اقتحامه بسيارته مياه الأمطار في جدة، فكانت النَتِيجَة تعطل السيارة ووقوفها وسط المياه.

وقال بعض رواد مواقع التواصل إن السيارة هي نفسها التي ظهرت فيالمقطع الشهير الذي انتشر مؤخراً، وأَظْهَرَ قائدها المسن وَهُوَ محاصر وسط المياه، وبعدھا ألقى له اثنان من رجال الدِّفَاع الْمَدَنِيّ سترة النجاة قبل أن يتدخل مقیم آسیوي لإنقاذه.

وكان وزير الداخلیة الأمیر عبدالعزيز بن سعود بن نايف وجه بفتح تحقیق مع رجلي الدِّفَاع الْمَدَنِيّ لتباطؤھما في إنقاذ المحتجز؛ مَا دَفَعَ أحد الوافدين من جنسیة آسیوية للتطوع لإيصال سترة النجاة للمحتجز، ومساعدته في الخروج من وسط المیاه، فیما اعتذرت مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ عن تصرفھما.

 

 

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    عائل الباشا

    ولو فرضنا جدلاً انه هو السبب لعدم انسياغه لتعليمات رجال الدفاع المدني برضو كان من الجواب التعامل مع الموقف بأكثر احترافية مما شاهدنا وبعدها يتم عرض المواطن للتحقيق معه وتعريض نفسه للهلاك

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