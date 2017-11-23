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دراسة: فوائد تناول 3 أكواب «قهوة» يومياً أكبر من ضررها

دراسة: فوائد تناول 3 أكواب «قهوة» يومياً أكبر من ضررها
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تواصل – وكالات:

قَالَتْ دراسة حديثة، إن الأشْخَاص الذين يتناولون مَا بين ثلاثة وأربعة أقداح من القهوة يَوْمِيّاً تزيد احتمالات أن يعود ذلك بالنفع على صحتهم فتنخفض درجة تعرضهم لأخطار الوفاة المبكرة، والإِصَابَة بأمراض القلب عمن يعزفون عن احتسائها.

ووجدت الدراسة، التي قارنت بين أدلة من أكثر من 200 دراسة سابقة، أن استهلاك القهوة مرتبط بخفض خطر الإِصَابَة بالسُّكَّرِيّ وأمراض الكبد والخرف وبعض أنواع السرطان.

وأَوْضَحَ العلماء، أن ثلاثة أو أربعة أقداح يَوْمِيّاً تمنح أكبر فائدة، إلا في حالة النساء الحوامل أو من هن أكثر عُرْضَة للإِصَابَة بالكسور، بِحَسَبِ وكالة الأنباء الألمانية.

والقهوة أحد المشروبات الأكثر شُيوعَاً على مستوى العالم؛ ومِنْ أَجْلِ فهم أفضل لآثارها على الصحة قاد روبن بول المتخصص في الصحة العامة بجامعة ساوثهامبتون في بريطانيا فريق البحث لمراجعة 201 دراسة تستند إلى البحث عن طريق الملاحظة، و17 دراسة تقوم على تجارب سريرية في دول مختلفة ووسط ظروف متباينة.

وأَظْهَرَت الدراسة ارتباط تناول القهوة بتراجع خطر الوفاة بجميع الأسْبَاب، والإِصَابَة بأمراض القلب، ووجدت أن خطر الوفاة المبكرة يكون أقل بين من يتناولون ثلاثة أقداح منها يَوْمِيّاً.

ولم يجرِ الربط بين تناول أكثر من ثلاثة أقداح من القهوة يَوْمِيّاً والإِصَابَة بضرر، لكن تأثيراتها المفيدة كانت أقل وضوحاً، وربطت الدراسة أَيْضَاً بين القهوة وانخفاض خطر الإِصَابَة بعدة أنواع من السرطان منها سرطان البروستاتا، والجلد، والسُّكَّرِيّ من النوع الثَّانِي.

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بورصة تواصل

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