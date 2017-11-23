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والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها
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تواصل – خاص:

أين أنتِ؟! تحت أَي سماء؟! وأين هي روحك؟!.. بتلك الكلمات ناشد والد الفتاة المختفية في حي الروضة شرق الرياض، الجميع لمساعدته في العثور على ابنته المفقودة مُنْذُ عصر السبت الْمُوَافِق 1439/2/15 في حي الروضة”.

ويقول والد الفتاة في تصريحات خَاصَّة لـ “تواصل”: “حتى الآن لا جديد، ولم نعثر على أَي خيط للوصول إِلَى ابنتي، تردنا اتصالات عديدة لأشْخَاص من مناطق مختلفة، إنهم شاهدوا بنات يشبهونها لكن النَتِيجَة للآن لا شيء”.

وأَضَافَ، ابنتي عمرها 15 عاماً، في الصف الثالث المتوسط، لديها أخ واحد أصغر منها عمره 13 عاماً، وهي خرجت من المنزل عصر السبت 15 صفر، ولا يوجد أَي سبب لخروجها وتركت هاتفها المحمول في المنزل”.

واستطرد، أبلغنا الشرطة في نفس يوم الاختفاء، أَي مُنْذُ 20 يوماً، ونتواصل مع الشرطة والبحث الجنائي، كما أطلقنا هاشتاق #اختفاء_فتاة_الروضة_بالرياض، وآخر بِعُنْوَان: #اختفاء_طالبة_سعودية لعله يساعد في العثور عليها، ونبحث عن طريق الأهل وزميلاتها والمدرسة”.

وحول مواصفات الفتاة المفقودة أَشَارَ الأب إلى أنها “متوسطة الطول عمرها 15 عَامَاً بشرتها بيضاء، ونحيفة الجسم”.

وَتَابَعَ والد الفتاة، توقعاتي أنها عند أشْخَاص معينين، ربما أحد لعب في عقلها، وأغلق عليها مكان وجودها، ومكرهة على أشياء معينة، أو أنها فعلت ذلك بمحض إرادتها الله أعلم”.

وأكد، أفكر كَثِيرَاً بل يكاد يقتلني التفكير، وأنا في حيرة شديدة، أريد أن أعثر على ابنتي في أسرع وقت، اليوم قبل غَد لأعرف مَا هِي المسببات حتى غيري أَيْضَاً يريدون معرفة السبب”.

وَأكَّدَ والد الفتاة المختفية لـ”تواصل” أن ابنته ليس عندها أَي مشكلة، كل شيء متوفر لها، لكنه قال: “الموضوع يكتنفه الغموض، وهذا ما يحيرني”، وَأَشَارَ إلى أنها “قبل الاختفاء كانت طبيعية جداً، ومستواها الدراسي جيد، ولم يكن هناك أَي ملاحظات عليها”.

واستطرد، أمها في وضع سَيِّئ لأقْصَى درجة، أريد أن أحصل على ابنتي بأي وسيلة، أشعر بضيق شديد لعدم العثور عليها حتى الآن”.

وفي الختام ناشد الأب المكلوم من لديه معلومة، أو أَي اشتباه الاتصال على رقم جواله (0558108864) لعله يكون خيط في العثور على ابنته المفقودة.

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