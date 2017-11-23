الإنذار المبكر يؤجل جلسة حضانة بمحكمة الأحوال الشخصية في جدة

تواصل – الرياض:

قرر قاضٍ بمحكمة الأحوال الشخصية في جدة، تأجيلَ قضية حضانة كانت منظورة لديه؛ لعدم حضور طرفي الدعوة المدعية ولا المدعى عليه ولا مَن ينوب عنهما، ولم يُقدِّما عذراً تقبله المحكمة، بسبب الإنذار المبكر وتوقع أمطار غزيرة.

وجاء قرار قاضي الأحوال الشخصية بتأجيل الدعوى، بعد مضي الوقت المحدد استناداً إلى المادة التاسعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية؛ إذ تمت مناداة طرفي القضية وفقاً للمادة الثالثة والستين من ذات النظام ولم يحضر الطرفان، ونظراً لحالة الإنذار المبكر من قِبَل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقع أمطار غزيرة على جدة ومراعاة لظروف الطرفين، قدَّر القاضي الظرف الطارئ المتوقع لغيابهما وقرر التأجيل.

وحدد القاضي موعد الجلسة القادمة حال مراجعة المدعية إغلاق الجلسة، كما تم تأجيل غالبية الجلسات القضائية إلى مواعيد لاحقة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على جدة يوم الثلاثاء الماضي.