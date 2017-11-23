بنجلادش وميانمار تتفقان بشأن عودة لاجئي الروهنجيا

تواصل – وكالات:

وقّعت بنجلادش وميانمار، اليوم الخميس، اتفاقاً بشأن مسألة عودة لاجئي الروهينجيا الفارين من أعمال العنف في إقليم “أراكان” (غرب)، من بنجلادش إلى بلادهم.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية بنجالية، فإن زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي، ووزير الخارجية البنجالي حسن محمود علي، أجريا لقاء استغرق 45 دقيقة في ميانمار صباح اليوم.

وعقب اللقاء، أعلن علي أنه وقَّع مع المسؤول في حكومة ميانمار كياو تينت سوي اتفاقاً بعنوان “التسوية بشأن عودة لاجئي أراكان”. ولم تُشر وسائل الإعلام إلى تفاصيل الاتفاق وتاريخ عودة الروهينجيا إلى مناطقهم.

ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجيا المسلمة في إقليم أراكان غربي البلاد.