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الغذاء والدواء: لا أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموقوف

الغذاء والدواء: لا أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموقوف
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تواصل – الرياض:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه تم إيقاف تشغيلة واحدة من لقاح الأنفلونزا الموسمية، ضمن إجراء احترازي، لحين استكمال إجراءات التحقق.

وقالت “الغذاء والدواء”: إن جميع التشغيلات الأخرى المتوفرة من اللقاح لدى الجهات الصحية سواء الحكومية أو الخاصة مطابقة للمواصفات.

جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للغذاء والدواء، قالت فيه: “إشارة إلى ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سحب لقاح الأنفلونزا الموسمية من الجهات الصحية كافة لعدم اجتيازه للاختبارات الفيزيائية، تود الهيئة العامة للغذاء والدواء التوضيح أن ما تم هو إيقاف استخدام تشغيلة واحدة فقط تحمل الرقم (P4A331V) ضمن إجراء احترازي، لحين استكمال إجراءات التحقق، علماً أن جميع التشغيلات الأخرى المتوفرة من اللقاح لدى الجهات الصحية سواء الحكومية أو الخاصة مطابقة للمواصفات”.

وأضافت “الهيئة”: “في حال ثبوت خلل في التشغيلة (P4A331V) فإن احتمالية حدوث أعراض جانبية نتيجة لهذا الخلل غير شائع”.

وأكدت، أنها تُطبق أعلى معايير الجودة لفحص الأدوية واللقاحات خلال مراحل التصنيع والنقل والتوزيع، وفي حال ملاحظة أي أعراض جانبية يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة 19999.

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