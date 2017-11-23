طلقات تقتل شابًا وتدخل شقيقه «العناية المركزة» بالجوف.. والجاني يسلم نفسه

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صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس بأن مركز شرطة حصيدة التابع لشرطة محافظة القريات تبلغ عن دخول شقيقين بالعقد الثالث من العمر لمستشفى القريات العام نتيجة إصابتهما بأعيرة نارية من سلاح ناري (مسدس) توفي أحدهم والثاني أدخل العناية المركزة وحالته حرجة.

وأوضح المقدم النومس أن الجاني “بالعقد الخامس من العمر” قام بعد ذلك بتسليم نفسه للمركز والسلاح المستخدم، لافتًا إلى أن سبب قيامه بإطلاق النار وجود خلافات سابقة بينهم وتم إشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.