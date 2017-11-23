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كبتاجون في القهوة بمطار الرياض

كبتاجون في القهوة بمطار الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض من إحباط محاولة لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (24,000) أربعة وعشرين ألف حبة كانت مخبأة ضمن إرسالية وردت إلى الجمرك, كما أحبط جمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك محاولة لتهريب كمية أخرى من حبوب “الكبتاجون” بلغت (5,460) خمسة آلاف وأربعمائة وستين حبة عُثر عليها داخل حقيبة سفر لأحد ركاب رحلة قدِمت إلى المملكة.

وأوضح محمد العقيل، مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي، أنه أثناء فحص أحد الطرود البريدية والتي تحتوي بداخلها على عدد (22) علبة مخصصة “للقهوة” وبفتح تلك العلب أكتشف أنها تحتوي على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (24,000) أربعة وعشرين ألف حبة.

من جانبه بيّن مدير عام جمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز منصور المزيد أنه أثناء القيام بالإجراءات الجمركية على إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة, عثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” المخدرة بلغت (5,460) خمسة آلاف وأربعمائة وستين حبة, كانت مخبأة داخل حقيبة سفر لأحد ركاب الرحلة, حيث قام باستحداث قاعدة حديدية للحقيبة ووضع مخابئ سرية عليها ووضع الحبوب بداخلها. مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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