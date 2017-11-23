«أمطار الثلاثاء» تؤجل 15 جلسة قضائية بـ«جزائية جدة»

تواصل – جدة:

كشف مصدر في المحكمة الجزائية بجدة أنه تم، يوم أمس، حصر الأضرار التي تسببت فيها مياه الأمطار التي اجتاحت بعض الدوائر القضائية في مبنى المحكمة وجارٍ العمل على إصلاح ما تلف.

وقال المصدر -وفقاً لـ«الوطن»- إن جميع الصكوك والمعاملات الخاصة بالمراجعين والوثائق لم تتضرر من مياه الأمطار التي اجتاحت الدوائر في المحاكم بجدة سواء الجزائية أو غيرها من مباني المحاكم.

وأوضح المصدر أن القضاة في المحكمة الجزائية أجلوا النظر في أكثر من 15 جلسة قضائية كان قد حان موعد النظر فيها وتم تحديد مواعيد جديدة للمراجعين.

وأشار إلى أن أمطار الثلاثاء تسببت في تأجيل تسليم صكوك أحكام سبق الحكم فيها وكان من المقرر موعد التسليم صباح الثلاثاء؛ ما دفع المراجعين لترك أروقتها والبحث عن مخرج للوصول لمنازلهم.

وقال: إن ممرات المحاكم في جدة خلت تماماً من المراجعين والمنسوبين للمحاكم والدوائر فور تساقط الأمطار وتأجيل الجلسات أو تسليم الصكوك بسبب كثافة المياه التي شهدتها المحافظة.

وأضاف أنه تم أمس الأربعاء العودة إلى المحاكم واستقبال طلبات المراجعين وتسليم صكوك أحكام والنظر في بعض الجلسات التي كان موعدها الثلاثاء.