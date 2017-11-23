«أمطار الثلاثاء» تؤجل 15 جلسة قضائية بـ«جزائية جدة»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

ترشيحاتنا

إطلاق خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية

إطلاق خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية

رمياً بالرصاص.. الإمارات تعدم قاتل ومغتصب الطفل الأردني «عبيدة»

رمياً بالرصاص.. الإمارات تعدم قاتل ومغتصب الطفل الأردني «عبيدة»

صدمة.. لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مجتاز للاختبارات الأولية!

صدمة.. لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مجتاز للاختبارات الأولية!

الزعاق يتوقع: «البرد الجاد» قادم.. تعرّف على موعد «المربعانية»

الزعاق يتوقع: «البرد الجاد» قادم.. تعرّف على موعد «المربعانية»

«أمطار الثلاثاء» تؤجل 15 جلسة قضائية بـ«جزائية جدة»

«أمطار الثلاثاء» تؤجل 15 جلسة قضائية بـ«جزائية جدة»
0

تواصل – جدة:

كشف مصدر في المحكمة الجزائية بجدة أنه تم، يوم أمس، حصر الأضرار التي تسببت فيها مياه الأمطار التي اجتاحت بعض الدوائر القضائية في مبنى المحكمة وجارٍ العمل على إصلاح ما تلف.

وقال المصدر -وفقاً لـ«الوطن»- إن جميع الصكوك والمعاملات الخاصة بالمراجعين والوثائق لم تتضرر من مياه الأمطار التي اجتاحت الدوائر في المحاكم بجدة سواء الجزائية أو غيرها من مباني المحاكم.
وأوضح المصدر أن القضاة في المحكمة الجزائية أجلوا النظر في أكثر من 15 جلسة قضائية كان قد حان موعد النظر فيها وتم تحديد مواعيد جديدة للمراجعين.

وأشار إلى أن أمطار الثلاثاء تسببت في تأجيل تسليم صكوك أحكام سبق الحكم فيها وكان من المقرر موعد التسليم صباح الثلاثاء؛ ما دفع المراجعين لترك أروقتها والبحث عن مخرج للوصول لمنازلهم.

وقال: إن ممرات المحاكم في جدة خلت تماماً من المراجعين والمنسوبين للمحاكم والدوائر فور تساقط الأمطار وتأجيل الجلسات أو تسليم الصكوك بسبب كثافة المياه التي شهدتها المحافظة.

وأضاف أنه تم أمس الأربعاء العودة إلى المحاكم واستقبال طلبات المراجعين وتسليم صكوك أحكام والنظر في بعض الجلسات التي كان موعدها الثلاثاء.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إمارة مكة: عودة كافة أنفاق جدة لطبيعتها بعد سحب مياه الأمطار

إمارة مكة: عودة كافة أنفاق جدة لطبيعتها بعد سحب مياه الأمطار

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

«كميات الأمطار» تثير أزمة.. خلاف بين «الأرصاد» وجامعة الملك عبد العزيز في تقديرها

«كميات الأمطار» تثير أزمة.. خلاف بين «الأرصاد» وجامعة الملك عبد العزيز في تقديرها

هل يشمل التأمين «السيارات والمنازل» المتضررة من الأمطار والسيول قريبا؟

هل يشمل التأمين «السيارات والمنازل» المتضررة من الأمطار والسيول قريبا؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>