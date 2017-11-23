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8 فوائد مذهلة لـ«الموز الأسود».. تعرَّف عليها

8 فوائد مذهلة لـ«الموز الأسود».. تعرَّف عليها
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تواصل – وكالات:

ينصح الأطباء كثيراً بتناول الموز لكونه يقي ويعالج مجموعة من الأمراض، إلا أن ما لا يعرفه الكثير من الأشخاص هو أن الموز الذي يحتوي بقع سوداء أكثر فائدة من الموز الأصفر العادي، حسب دراسات طبية.

وفيما يلي بعض فوائد الموز الأسود، كما قدمها موقع “لايف هاك” بناء على دراسة حديثة أجريت في اليابان:

1- يحميك من السرطان: أثبتت دراسة أن البقع السوداء على الموز تحتوي على مواد مضادة للسرطان، تقوم بصد خلايا الورم السرطاني وتحد من نموها وتكاثرها.

2- يعالج حرقة المعدة: الموز ذو البقع السوداء يحتوي على مضادات الحموضة الطبيعية، التي تساعد على علاج حرقة المعدة كما تسهل عملية الهضم.

3- تنظيم ضغط الدم: يوفر هذا النوع من الموز مستويات عالية من البوتاسيوم في الدم، التي تساعد على تنظيم ضغط الدم في جسمك.

4- يجعلك أقل اكتئاباً: البقع السوداء في الموز تحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني. يستخدم الجسم هذه الأحماض الأمينية في تصنيع السيروتونين، الذي يساعدك على الشعور بالهدوء والحصول على النوم السليم.

5- تخفيف الإمساك: يساعد الموز على تخفيف الإمساك وهذا أمر معروف جداً. كما أنه يعالج المشاكل في الجهاز الهضمي وفي الأمعاء.

6- يمنحك الطاقة: يحتوي الموز على قيمة عالية من السعرات الحرارية؛ مما يجعلها مصدراً ممتازاً للطاقة الفورية.

7- علاج فقر الدم: الموز هو مصدر جيد للحديد المعدني. والحديد هو واحد من المكونات الرئيسة لخلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل التغذية والأكسجين في جسمك.

8- يخفف آلام الدورة الشهرية عند النساء: البوتاسيوم الموجود في الموز يساعد على تخفيف تشنجات العضلات بسبب الدورة الشهرية.

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