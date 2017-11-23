رغم شهرته.. 4 مزايا مهمة غير متاحة بـ«واتسآب»

تواصل – وكالات:

رغم أن “واتسآب” يعتبر واحداً من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي في العالم الذي يعتمد عليه ملايين من المستخدمين حول العالم سواء في الحياة الأسرية أو في الأعمال، فإنه لا تزال هناك بعض الميزات التي يفتقر إليها التطبيق.

إليك عدد من الميزات التي يفتقر إليها “واتسآب” كالآتي:

1- الملصقات: بينما يوفر واتسآب الكثير من الرموز التعبيرية “إيموشن”، إلا أنه لا يوفر أي ملصقات مثل فيسبوك ماسنجر أو فايبر أو غيرها من التطبيقات الأخرى التي توفر ملصقات تفاعلية للتعبير عن كل المشاعر المختلفة.

2- صور السيلفي المتحركة: على الرغم من أن واتسآب يتيح للمستخدمين مشاركة صورهم بسهولة مع الأصدقاء، فإنه لا يتيح للمستخدمين التقاط صور سيلفي متحركة في شكل صور GIF ومشاركتها مع الأصدقاء، مثل تلك الميزة المتاحة في تطبيق Allo وغيرها من التطبيقات الأخرى.

3- وضع Private chats: على الرغم من أن واتسآب يوفر تشفير الرسائل بين المستخدمين سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية، لكنه في نفس الوقت لا يوفر ميزة “الرسائل الخاصة” التي غالباً ما يتم تدميرها بعد فترة قليلة من الوقت، وهي الميزة التي توفرها بعض التطبيقات مثل Line وWeChat وGoogle Allo وغيرها.

4- مشاركة ملفات أكثر من 1 جيجابايت: في الوقت الذي يتيح تطبيق Line للمستخدمين مشاركة أكثر من 1 جيجا بايت من البيانات، فإن آخر تحديث لواتسآب فإنه يتيح للمستخدمين مشاركة 100 ميجابايت فقط من البيانات وهو ما يعتبر كمية قليلة للغاية مقارنة بالخدمات الأخرى.