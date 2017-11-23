تعليم تبوك يدعو 131 معلماً للمقابلات الشخصية

وأوضح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك للشؤون المدرسية المكلف عائض القرني، أن ضوابط العمل في مصادر التعلم تتطلب أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل جامعي تربوي ودبلوم عال في مجال المكتبات والمعلومات، وأن يكون المرشح حاصلاً على دورة تدريبية نظامية لا تقل عن أربعة أسابيع في مجال المكتبات والمعلومات، وأن يكون المرشح لديه الاستعداد والقدرة على التطور المهني واكتساب الخبرات اللازمة في إدارة مركز مصادر التعلم.