«الصحة» تكشف تفاصيل وقف شحنة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

تواصل – الرياض:

أكدت وزارة الصحة في بيان لها عدم صحة المعلومات حول إيقاف التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.

‏وقالت الوزارة إنها تلقت بلاغًا من الهيئة العامة للغذاء والدواء بعدم مطابقة عينات لتطعيم الأنفلونزا التشغيلة (الشحنة) رقم (P4A331V) لأحد الاختبارات ‏الأولية للجودة، وهي شحنة وصلت حديثًا وأغلبها في مرحلة التوزيع على المناطق، واحترازا قامت الصحة بإيقاف العمل بهذه الشحنة إلى حين صدور النتائج النهائية، علماً بأن جميع التسهيلات التي بلغ عددها 29 تشغيلة التي تم توزيعها خلال الأربعة اشهر الماضية سليمة تماما ومجتازة للاختبارات الفيزيائية واختبارات الجودة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأكدت”الصحة” في بيانها، أن إيقاف العمل بالتشغيلة رغم عدم وجود أي خطورة طبية، كان بسبب عدم المطابقة للجودة الفيزيائية الخاصة بالمنتج والتي مِن خلالها يضمن الفعالية المرجوة للتطعيم لأقصى درجة ممكنة.

وقالت وزارة الصحة، إن المملكة تعد أول دولة تكتشف هذا الخلل من بين جميع الدول التي وصلتها التشغيلة، وهذا لما تطبقه المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء من أعلى معايير الجودة التي يتم اتباعها لفحص الأدوية والتطعيمات من مراحل التصنيع والنقل والتوزيع وأن الوزارة ستوضح للعموم ما يستجد على هذه التشغيلة لأخذ المعلومات من مصادرها.

وأكدت الوزارة مجددا من خلال مصادرها العلمية أن لقاح الإنفلونزا هو أفضل وأنجح وسيلة للوقاية من مرض الأنفلونزا ومضاعفاته الخطيرة.