بالصور.. ضبط 885 مخالفاً بمدينة الرياض خلال 24 ساعة

تواصل – فريق التحرير

أعلن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض عن تمكن الأجهزة المشاركة في حملة (وطن بلا مخالف) من ضبط (885) مخالفاً من عدة جنسيات بمدينة الرياض، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في أحياء (الشميسي والفيصلية والوزارات والثمامة / محطة جرش).

كما كشف عن تمكن الأجهزة المختصة بالتعاون مع قوات الطوارئ الخاصة من ضبط (771) مخالفاً في بقية المحافظات، بينهم خمسة أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا جنائية هامة.

وذكر أن الجهود الميدانية المشتركة أسفرت عن الآتي:

تسجيل 70 مخالفة لأنظمة وزارة العمل منها عدد 27 مخالفة توطين

ضبط 12 حارس أمن غير سعوديين

مصادرة بضائع 54 مبسطاً مخالفاً لأنظمة البلديات

مصادرة طن ونصف من الحطب مخالفة لنظام البلديات

مصادرة 6500 قطعة غيار مغشوشة (مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

مصادرة 12000 قطعة أفياش وتوصيلات كهربائية (مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

مصادرة 42000 شاحن جوال (مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

مصادرة 16000 عبوة أحبار طباعة مقلدة (مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

مصادرة 16000 مستحضر كريمات ومستحضرات تجميل مقلدة (مخالفة لأنظمة وزارة التجارة)

ضبط 42 وافداً متستراً عليهم يعملون لحسابهم الخاص

ضبط 75 مخالفة لأنظمة الدفاع المدني والسلامة بعد إجراء الكشف على عدد من المواقع التجارية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية المشاركة من:

ضبط 6 أشخاص مطلوبين لشرطة منطقة القصيم

إحباط 6 محاولات سرقة وضبط المتهمين في حالة تلبس

ضبط 5 أشخاص متهمين بتزوير الوثائق

ضبط 3 مركبات مسروقة

ضبط 14 شخصاً مخالفين للآداب العامة

ضبط 4 أشخاص تحت تأثير المسكر

ضبط 5 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا جنائية مهمة

تسجيل 37000 مخالفة مرورية

حجز 323 دراجة نارية وحجز 78 مركبة مخالفة لأنظمة المرور

ضبط عدد من الأشخاص أثناء سرقتهم أسلاك وكيابل كهربائية وهم في حالة تلبس

ضبط شخص يقوم بترويج الخمور ومادة يشتبه أن تكون (الحشيش المخدر)

ضبط مصنع خمور بكامل تجهيزاته.

وأوضح أنه جرى تسليم جميع المخالفين لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة؛ تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص، الجدير بالذكر أن الحملة مستمرة حتى تحقق الأهداف المنشودة منها.