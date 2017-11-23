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5 نصائح مهمة تَقي من «الكبد الدهني»

5 نصائح مهمة تَقي من «الكبد الدهني»
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تواصل – فريق التحرير:

الكبد الدهني من الأمراض المنتشرة في الفترة الأخيرة، وهو عبارة عن وجود ترسبات دهنية في خلايا الكبد تؤدي إلى قصور الوظائف واختناق الخلايا، وأحياناً يؤدي إلى التهاب مزمن وتليف الكبد والفشل الكبدي.

وفي هذا الصَّدد، قدَّم الدكتور وائل صفوت، استشاري أمراض الباطنة، في منشورٍ عبر حسابه على “فيسبوك” مجموعة من النصائح التي تقي من الكبد الدهني.

وجاءت النصائح كالآتي:

1- يجب على مرضى الكبد الكشف المبكر للاطمئنان على الصحة وعدم حدوث أي مضاعفات أخرى.

2- الحد من تناول الأطعمة الدسمة والدهنية والامتناع عن التدخين.

3- الاهتمام بممارسة الرياضة باستمرار.

4- تجنُّب الأطعمة التي تحتوي على مكسبات طعم والإفراط في تناول الفيتامينات والمسكنات.

5- يجب أن يكون لوزارات الصحة دور في توعية الناس بالمرض.

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