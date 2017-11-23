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خادم الحرمين يتسلم رسالة من أمير دولة الكويت

خادم الحرمين يتسلم رسالة من أمير دولة الكويت
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تواصل – واس:

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات سمو أمير دولة الكويت، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لسموه.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره من الجانب الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

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