رحلتا حج وهدية.. تكريم «الفلبيني» مُنقِذ «مُسن جدة» من المطر (صور)

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كرَّم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أحياء المطار القديم بجدة المقيم الفلبيني “داؤود شريف إندا” صاحبَ المقطع الشهير، الذي ظهر فيه وهو يقوم بإنقاذ رجل مسن بعد احتجازه داخل سيارته في “أمطار جدة” الأخيرة، وذلك في مقر المكتب وفي جامع “بن يماني”.

وأفاد “محمد الميرابي” من العلاقات العامة لدى المكتب بأن “داؤود” مسلم يعمل سائقاً خاصاً، وأن شجاعته للقيام بهذه المهمة كانت بدافع إنساني وحب الخير للناس وحبه لهذا البلد وأهله، وأن الرجل المحتجز مُسِن ولديه إعاقة في إحدى قدميه.

وقد قام بتكريمه المدير التنفيذي للمكتب الشيخ “طلال الأحمدي” وإمام الجامع القارئ “سعيد الخطيب” وقدم له تذكار “بلاغ” من الدرجة الأولى، وتكفل المكتب بعمرة مجانية له وعائلته مع إقامة فندقية بجوار الحرم لليلتين، بالإضافة إلى التكفل بفريضة الحج له ولزوجته لهذا العام، وقدَّم له مبلغاً مالياً تحفيزياً نظير شجاعته.

وأوضح “الميرابي” “أن الهدف من تكريمه هو تبني أصحاب المبادرات الإنسانية التي تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية، وتحت شعار “كيف نكون قدوة”.

وعبَّر “داؤود” عن سعادته البالغة بهذا التكريم، وأنه سيتمكن من القيام بفريضتي الحج والعمرة، وقام بأخذ الصور التذكارية مع الحضور من المصلين والذين كانوا سعداء بموقفه البطولي وشجاعته.