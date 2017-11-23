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«تعليم مكة» يوقّع عقد شراكة مع مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الوقفية

«تعليم مكة» يوقّع عقد شراكة مع مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الوقفية
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تواصل – مكة المكرمة:

وقَّعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التوعية الإسلامية عقد شراكة مجتمعية مع مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الوقفية صباح يوم الأربعاء الموافق: 4/ 3/ 1439هـ بقاعة الراجحي بحي النسيم بمكة المكرمة.

ومثّل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة نيابة عن مدير عام التعليم – محمد بن مهدي الحارثي، المساعد للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي، فيما مثّل مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الوقفية الشيخ عبدالرحمن البدر مستشار المؤسسة، وذلك بحضور منسق الاتفاقية مستشار مدير عام التعليم الدكتور خالد أبو حفاش ومدير إدارة التوعية الإسلامية بتعليم مكة الأستاذ فيصل أبوحيمد.

وتهدف هذه الاتفاقية للتعاون المشترك بين التعليم ومؤسسة الراجحي الوقفية في مجالات البرامج، والأنشطة التربوية، والبرامج التدريبية والمهنية، وتنظيم العمل التطوعي، والخدمات الإرشادية والإنسانية، والاستفادة من المرافق والبيئة المكانية.

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