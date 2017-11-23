أمير الكويت يغادر المستشفى بعد إتمام فحوصات طبية ناجحة

تواصل – الوكالات

أعلن الديوان الأميري الكويتي، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر المستشفى صباح اليوم بعد إتمام الفحوصات الطبية التي تكللت نتائجها بتوفيق الله تعالى بالنجاح.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، في بيانٍ له نشرته “كونا”: “بفضل الله وعنايته غادر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه المستشفى صباح اليوم بعد إتمام الفحوصات الطبية المعتادة والتي تكللت نتائجها بتوفيق الله تعالى بالنجاح.”