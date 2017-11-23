«صحة جازان»: إنهاء معاناة تسعيني باستئصال ورم من القولون

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قالت صحة جازان، إن فريقاً طبياً بمستشفى محافظة صبيا العام نجح في إنهاء معاناة مريض تسعيني من ورم بطول 10 سم في القولون كان ملازماً له منذ مدة طويلة.

وفي التفاصيل، استقبلت عيادة الجراحة بمستشفى صبيا العام مريضاً تسعينياً كان يعاني من الأنيميا والآلام بالمعدة, وبعد إجراء الكشف الطبي على المريض والمحاليل المخبرية والأشعة تبين وجود ورم في القولون استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً.

وأُجريت للمريض عملية استئصال للورم بطول 10 سم من القولون تكللت بالنجاح، وبعد رعاية طبية وعناية فائقة تلقاها المريض عقب إجراء العملية، غادر المستشفى بعد أن تماثل للشفاء.