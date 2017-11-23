«صحة جازان»: إنهاء معاناة تسعيني باستئصال ورم من القولون

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

ترشيحاتنا

صدمة.. لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مجتاز للاختبارات الأولية!

صدمة.. لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مجتاز للاختبارات الأولية!

الزعاق يتوقع: «البرد الجاد» قادم.. تعرّف على موعد «المربعانية»

الزعاق يتوقع: «البرد الجاد» قادم.. تعرّف على موعد «المربعانية»

«بلومبيرغ»: موقوفون بـ«قضايا الفساد الكبرى» يحوِّلون مبالغ للدولة

«بلومبيرغ»: موقوفون بـ«قضايا الفساد الكبرى» يحوِّلون مبالغ للدولة

الدول الأربع تعلن إضافة كيانين و11 فرداً إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها

الدول الأربع تعلن إضافة كيانين و11 فرداً إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها

«صحة جازان»: إنهاء معاناة تسعيني باستئصال ورم من القولون

«صحة جازان»: إنهاء معاناة تسعيني باستئصال ورم من القولون
0

تواصل- فريق التحرير:

قالت صحة جازان، إن فريقاً طبياً بمستشفى محافظة صبيا العام نجح في إنهاء معاناة مريض تسعيني من ورم بطول 10 سم في القولون كان ملازماً له منذ مدة طويلة.

وفي التفاصيل، استقبلت عيادة الجراحة بمستشفى صبيا العام مريضاً تسعينياً كان يعاني من الأنيميا والآلام بالمعدة, وبعد إجراء الكشف الطبي على المريض والمحاليل المخبرية والأشعة تبين وجود ورم في القولون استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً.

وأُجريت للمريض عملية استئصال للورم بطول 10 سم من القولون تكللت بالنجاح، وبعد رعاية طبية وعناية فائقة تلقاها المريض عقب إجراء العملية، غادر المستشفى بعد أن تماثل للشفاء.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

صحة جازان: واقعة «فئران التنويم» صحيحة

صحة جازان: واقعة «فئران التنويم» صحيحة

«صحة جازان» تتوعد بمقاضاة مروج شائعة اختلاس «المليار»

«صحة جازان» تتوعد بمقاضاة مروج شائعة اختلاس «المليار»

متحدث «صحة جازان»: قضية الممرضة المُتحرش بها لاتزال قيد التحقيق

متحدث «صحة جازان»: قضية الممرضة المُتحرش بها لاتزال قيد التحقيق

جازان.. إغلاق 5 مجمعات طبية بسبب مخالفات تمس سلامة المرضى

جازان.. إغلاق 5 مجمعات طبية بسبب مخالفات تمس سلامة المرضى

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>